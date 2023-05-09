«Уральский Чикаго»: в американском мультсериале «Гриффины» показали Челябинск

Создатели мультсериала решили высмеять Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новом сезоне американского мультсериала «Гриффины» показали Челябинск. Столице Южного Урала посвятили целых две серии. Правда, вместо знаковых достопримечательностей создатели решили впихнуть туда все стереотипы: промышленность, дороги, матрешки и красный ковер. В придачу еще и радиацию добавили.

По сюжету у говорящего пса Брайна украли аккаунт в соцсетях. Взломщиком оказался хакер из России. Брайан вместе со Стьюи и Мэг – членами семьи Гриффинов – отправляются в Челябинск, чтобы вернуть доступ к аккаунту.

В диалогах персонажи сравнивают столицу Южного Урала с Чикаго, так как оба города специализируются на тяжелой промышленности. Однако на этом аналогии заканчиваются.

Создатели мультсериала решили высмеять Челябинск, но не изучили должным образом особенности города: некоторые полуразрушенные дома представлены в американской архитектуре, на заднем фоне видны нефтяные вышки, а в окрестностях вместо реликтового леса есть некая «Челябинская возвышенность».

При этом американцы все-таки смогли блеснуть одним реальным фактом, внезапно упомянув чаеразвесочную фабрику Кузнецова.

— Народ, это круто! Я читаю о Челябинске и, если вы не против, хотел бы заехать на чаеразвесочную фабрику Кузнецова. Ее построили в 1898 году, — сказал персонаж мультсериала Стьюи.

Источник: мультсериал «Гриффины»

Уведенное огорчило челябинцев, ведь город все больше уходит от «сурового» имиджа - исторические здания приводят в порядок, строятся парки и скверы. Некоторые даже подмечают: когда не получается с санкциями, в ход идут мультики.

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