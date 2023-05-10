В Курганской области из-за пожара погибла сотрудница оборонного завода

Женщина задохнулась из-за дыма
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Зауралье из-за крупных пожаров, бушевавших в минувшие выходные, погибла сотрудница Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.
— Она была ведущим инженером-спектроскопистом в Региональном исследовательском центре – центральной заводской лаборатории. Почти 40 лет проработала в кузнечно-литейном производстве предприятия. Упорство и опыт – это те качества, за которые очень ценили ее коллеги. Заменить такого специалиста будет крайне трудно, — рассказали о погибшей в КМЗ.
Сообщается, что огонь подошел вплотную к поселку, где проживала женщина. Она не смогла выбраться и задохнулась от дыма.
Коллектив завода принес искренние соболезнования родным и близким женщины. Руководство предприятия пообещало оказать семье погибшей всю необходимую помощь.
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