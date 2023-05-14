Утраченные названия районов Челябинска: на что их заменили?

Сейчас в Челябинске 7 районов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск основали почти 300 лет назад, но только в прошлом веке территорию поделили на районы. Удивительно, но один из них даже сохранился, хотя город постоянно увеличивался в размерах и в середине 70-х стал миллионником. Что это за район-долгожитель и какие названия мы утратили? Факты, которые знает далеко не каждый челябинец.

СПРАВКА

В начале 20 века в Челябинске были 3 района: Железнодорожный, Городской и Заречный. Но речь пойдет о тех, которые дали основу для ныне существующих районов.

Сейчас в Челябинске 7 районов, но в середине 30-х были только Кировский, Сталинский и Ленинский. Да-да, район, который до недавнего времени считался обиталищем гопников, один из старейших в городе!

Ленинский - старожил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тогда в него входили не только озеро Смолино и район Порт-Артура, но и ЧТЗ с ТЭЦ. Не прошло и двух лет, как завод и рабочий посёлок перешли в состав нового – Тракторозаводского района. И остаются в нем до сих пор.

Сталинским был ныне существующий Центральный район. Логика нейминга понятна: как же еще можно было назвать самый центр города, как не именем вождя СССР? Правда, Сталинский район просуществовал всего 26 лет, а затем получил более нейтральное название.

Этот район был одним из первых, только назывался по-другому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот с Кировским районом дела обстоят интереснее. Дело в том, что его больше нет, он просуществовал 20 лет. Мало того: его даже переименовывали в Железнодорожный, но ни одно из названий так не дожило до наших дней. Территориально в него входили завод Колющенко и железнодорожный узел.

В 1937 году добавился еще один район, Советский. В него входила южная часть города, а после упразднения Кировского района – еще и железнодорожный вокзал с заводом дорожных машин. Его границы еще долго пересматривали, так как включали в территорию прилегающие к городу поселки.

После Великой Отечественной войны в Челябинске появился Металлургический район. Изначально у городка, построенного рядом с заводом, не было даже транспортного сообщения с Челябинском. Но в 1946 он разросся (благодаря частичке Центрального района), а до самой северной части города пустили автобусы и трамваи.

В 70-х часть земли Советского района вместе с кусочком Центрального отдали под Калининский, названный в честь революционера Михаила Калинина. По данным переписи 2021 года, это самый большой район Челябинска по численности населения: там живут больше 228 тысяч человек. За последние полвека он территориально не особо менялся.

Самый молодой район Челябинска – Курчатовский. Его создали в 1985 году и назвали в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, родившегося и работавшего в Челябинской области. Ему тоже отщипнули территории с соседних районов, и сейчас он активно застраивается.

А это самый молодой район Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на то, что Челябинску еще есть, куда расти, власти приняли негласное решение: больше не растягивать его границы, а строится внутри. Поэтому в последнее время заброшенные территории попадают под реновацию. Возможно, благодаря этому уже через 10 лет город станет более плотным по застройке, а количество населения увеличится.

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