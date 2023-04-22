Как можно было так ошибиться? Историки недоумевают из-за неправильных верблюдов на челябинских гербах

Сколько горбов у верблюда? Фото: объединенный государственный архив Челябинской области

Еще прошлой осенью в Челябинске разгорелся скандал: на баннерах к Дню города нарисовали двугорбого верблюда. Вообще-то на гербе животное навьючено, но бытует мнение, что у геральдики Челябинска оно с одним горбом, а у области – с двумя. Мы решили разобраться, почему на гербах изображены разные животные и какие верблюды на самом деле гуляли по территории Южного Урала.

СКОЛЬКО ГОРБОВ У ЧЕЛЯБИНСКОГО ВЕРБЛЮДА?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала идем к официальным источникам. Вот, что пишут про герб Челябинска на сайте Гордумы:

— В мурованном, с теневой стеннозубчатой главой серебряном поле на зеленой земле [стоит] навьюченный золотой верблюд.

Жители считают, что на гербе Челябинска у верблюда горб один. Фото: chelduma.ru

Ни про количество горбов, ни про вид животного ничего не сказано. Странно. Откуда же жители взяли информацию, что верблюд – одногорбый? Может, это указано в описании геральдики региона?

— [Герб Челябинской области] представляет собой щит, на красном поле которого изображен навьюченный серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей.

Сколько горбов у верблюда, изображенного на гербе региона, не видно. Но на сайте написано, что два. Фото: pravmin.gov74.ru

А вот и первое подтверждение, что у регионального верблюда 2 горба. Но про одногорбого тоже ничего нет. Мало того, на сайте правительства ссылаются на изображение животного, которое рисовали на гербе Исетской провинции – в 18 веке Челябинск был его центром. И у нас есть его фото.

На гербе Исетской провинции в 1738-1781 годах и правда рисовали двугорбого верблюда. Фото: объединенный государственный архив Челябинской области

Но кто же придумал, что на гербе Челябинска верблюд с одним горбом? Краевед Алексей Васильев считает, что здесь дело в информированности художника, который изображал животное.

— Есть мнение, что первый символ рисовал Татищев. Считается, что он видел только одногорбого верблюда, что якобы воплотилось в эскизе, —размышляет краевед.

Город (а точнее крепость) основали в 1736 году. В архиве нет изображений городского верблюда вплоть до 1798 года, а уже с этого времени животное рисовали с поклажей, так что о количестве его горбов остается только догадываться.

Так выглядела карта Челябинска, спустя 62 года после основания. Сверху – тот самый «одногорбый» верблюд. Фото: объединенный государственный архив Челябинской области

КАКАЯ РАЗНИЦА, КАКОЙ ВЕРБЛЮД?

В мире есть два вида верблюдов, и они живут и выглядят абсолютно по-разному. Если у одногорбых короткая шерстка, которая позволяет пережить экваториальную жару, то у двугорбых увесистая густая шерсть, потому что они адаптируются к жизни, где суровый климат и холодные зимы.

А теперь угадайте, какой из этих видов животных на самом деле мог обитать на Южном Урале?

На Южном Урале верблюды никогда не были диковинным животным. Фото: объединенный государственный архив Челябинской области

— Правильно: двугорбый. Это среднеазиатский верблюд, который обитает в Центральной Евразии, — отметил заместитель директора по научной работе челябинского архива Николай Антипин.

Получается, что если на гербе Челябинска одногорбый верблюд, то это фактическая ошибка. И, кстати, не единственная:

— В городском гербе верблюд изображен на фоне крепостной стены. Но крепость Челябинска была деревянной, а там изображена каменная, средневековая, — объяснил Николай.

Кстати, если вы не знаете, почему на гербе Челябинска в принципе изображен верблюд, то мы обсудили с краеведом 3 наиболее правдоподобные версии.