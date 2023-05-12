Возвращают рваную обувь и мокрые купальники: откровения продавца Wildberries о штрафах и подставах от покупателей

Иногда продавцы в шоке от того, что им возвращают покупатели под видом брака. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Их штрафуют за все подряд, навязывают услуги, возвращают непригодный товар и заставляют за него платить, но продавцы все равно не уходят с Wildberries. Журналист «КП-Челябинск» пообщался с одним из продавцов и узнал, почему они все терпят, и сколько зарабатывают даже на самых мелких товарах.

ИЗ ОФИСА НА МАРКЕТПЛЕЙС

Еще пару лет назад Марина была обычным бухгалтером. Профессия востребованная и приносит стабильный доход. Но на свою голову в декрете увлеклась рукоделием, да накупила наборов столько, что родственники стали говорить: «пора бы продавать». Этим и занялась Марина, для начала открыв свой сайт, соцсети, а потом и освоив маркетплейсы.

— Увидела курсы в интернете, как начать продавать на Wildberries, и стала учиться, — рассказывает о первых шагах продавец со стажем. — Разместила там остатки своих товаров для рукоделия, потом смотрела все больше видео и пробовала продавать все по мелочи: шарики, сверла. стрейч-пленку. Часть покупала в Китае, нашла поставщиков в России и Турции, даже в Берлине.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН НА УВЛАЖНИТЕЛЯХ И КРАХ НА ВИБРАТОРАХ

Сейчас у Марины по меркам платформы небольшой оборот, около полумиллиона, но прибыль позволила ей уволиться с основной работы. Легкими деньгами это совсем не назовешь. Надо найти надежного поставщика, который поставит товар целым, а как только приходит заявка от покупателя, быстро все упаковать и нестись в ближайший пункт приема товара с коробками и отправлять. Ведь за задержку будет штраф.

— Для старта будет достаточно и 30 тысяч рублей, — говорит Марина. — Но только для того, чтобы понять, как работает маркетплейс. Минимальная прибыль — где-то 30%. С такой суммой ты будешь очень долго раскручиваться, даже если вкладывать всю прибыль. За 2 года я достигла оборота в полмиллиона рублей. То есть зарабатываю 150-200 тысяч в месяц. Но это далеко не предел.

Продавцы активно общаются между собой: делятся секретиками продаж, обсуждают, какой товар лучше заходит, и, конечно же, жалуются на компанию и покупателей. Иногда даже встречаются лично, чтобы не сойти с ума на удаленной работе.

— Есть продавцы, у которых оборот больше миллиона рублей, — продолжает Марина. — Посчитайте сами, они могут и не вспоминать про офисную работу. И это всего лишь продавая одежду или косметику.

Но далеко не все товары заходят. Запрет на товары 18+ сыграл с Мариной злую шутку.

— В одно время я решила продавать вибраторы, — рассказывает Марина. — В магазине такое многие стесняются покупать, и через интернет заходило очень хорошо. Внезапно ввели ограничение на рекламу этого товара, и у меня весь коридор оказался заставлен коробками с этим предметом, больше никто не покупал. Сначала раздавала подругам, дарила на дни рождения, но в итоге последнюю коробку отнесла на мусорку. Думаю, работники ЖЭКа или бездомные были удивлены. Или рады.

МОГУТ ВЕРНУТЬ МОКРЫЙ КУПАЛЬНИК ИЛИ НОШЕНЫЕ ТУФЛИ

Отдельная история с покупателями. Их наглость порой удивляет даже самых опытных продавцов.

— С наступлением курортного сезона начинаются возвраты мокрых купальников из Краснодарского края. То есть человек приехал на море, заказал через Wildberries купальник, поплавал, позагорал и вернул его как брак, —делится продавец.

То же самое и с обувью. Без чувства стыда и угрызений совести ее могут поносить и вернуть, будто так и было. Особая категория покупателей — женщины. Часто они не могут оценить свои реальные размеры, а виноват в этом оказывается продавец.

— Девушки заказывают одежду, те же купальники, обычно меньшего размера, возвращают рваными, будто это брак, еще и оставляют плохой отзыв, что размер не соответствует сетке и продавец дурак. На самом деле просто нужно быть реалистом и заказывать реальный, а не желаемый размер, — добавила Марина.

Чтобы карточка товара осталась на своем месте, на каждый плохой отзыв нужно получить 5 хороших. Иначе рейтинг снижается, а продавец пессимизируется.

КАК КАЗИНО — ВСЕГДА В ПЛЮСЕ

Отдельная тема — штрафы. Марина рассказывает, что, когда заходила на маркетплейс, регистрация была бесплатной, сейчас новичкам приходится выкладывать 30 тысяч рублей.

А знали ли вы, что деньги за платный возврат товара получает не продавец? Для него возврат тоже платный, и вся сумма в итоге идет маркетплейсу.

В интернете гуляет список штрафов для продавцов.

— «Вайлдберис» как казино — всегда в плюсе, — считает Марина. — Раньше, чтобы продвинуть товар, можно было сделать самовыкуп (купить товар самому и оставить положительный отзыв: Прим. ред.), потом люди на этом начали зарабатывать, так как Wildberries стал давать скидку. Таких начали штрафовать на 100 тысяч рулей, и все самовыкупы стали видны. Есть даже штраф за превышение скорости на складе.

Если работать по-честному и не пытаться обмануть маркетплейс, штрафы не такие большие, но без них не может обойтись никто.

— По-крупному меня не штрафовали, только удерживали за брак, — вспоминает продавец. — Например, мой товар повредили, за это я должна заплатить. Но это максимум тысяча рублей. Открываешь возврат, а там вообще не твой товар — платишь комиссию. Подруге пришла целая коробка футболок, которые она никогда не продавала, а мне приходили чужие нитки.

ПОЧЕМУ ПОШЛИ МИТИНГОВАТЬ?

— Wildberries изначально заявлял, что товары не будут показываться, и скидка будет меньше, если не купить рекламу, — рассказывает Марина. — Я покупаю минимальные лоты, но это реально помогает продавать. Так появились телеграм-боты, где занижены рекламные ставки, люди стали крутить рекламу через них. Думаю, некоторые могли и не знать, что это незаконно, просто хотели сэкономить.

Но есть еще один момент. Раньше был активный чат техподдержки, куда можно было написать, и все твои вопросы быстро решались. Но для этого нужно было указать свой ИНН. Этим воспользовались мошенники, которые стали взламывать личные кабинеты и красть деньги. Чат прикрыли. Теперь техподдержка не работает так быстро.

— Вот и пошли те, у кого возникли проблемы, решать их в офис Wildberries. Получилась стихийная забастовка. Кому работать выгодно, сидят и молчат, ведь за протест могут и заблокировать кабинет, а тогда придется возвращаться на обычную работу. Рассказываю вам, а сама боюсь, что теперь и меня вычислят и заблокируют, — добавила продавец.

Продавать на Wildberries все равно оказывается выгодно, и продавцы пока не видят альтернативы в других маркетплейсах, хотя и осваивают их как дополнительный доход. Покупателям не стоит переживать за продавцов — все штрафы уже заложены в стоимость товара.

А ЧТО ГОВОРИТ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ?

В Wildberries сообщили, что компания пошла на мировую с бунтующими продавцами. На время расследования приостановили начисления средств за рекламу. При этом добавили, что большая часть продавцов, с которых списывали средства, подтвердили свое участие в «серых» схемах по продвижению. Напомним, ранее компания заявила об убытках на 650 миллионов рублей из-за махинаций с рекламой.

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