«Терпели, терпели и устроили забастовку»: какие проблемы вскрылись после скандала с Wildberries

Чаша терпения лопнула, когда из-за штрафов зарплаты стали уходить в минус Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Скандал с работниками Wildberries вскрыл целый клубок проблем. А еще — необходимость создания профсоюза, хотя многие ошибочно считают, что эти некий «ручной инструмент начальства». О ситуации поговорили председателем Федерации профсоюзов Олегом Екимовым на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Как рассказал Олег Екимов, работники Wildberries сами обратились в Федерацию профсоюзов через соцсети. Просьба звучала примерно так: помогите как-нибудь, мы видели про вас в интернете.

— Почему же терпели, терпели, терпели и потом такая стихийная акция? И нам сказали, что была хорошая зарплата — значительно выше средней областной, которая составляет порядка 50 тыс. рублей (хотя мы понимаем, что многие столько не получают). И люди были готовы терпеть. Потом размер и количество штрафов выросли колоссально. Некоторые работники даже в минус уходили — это видно у них в приложениях, — рассказал Олег Екимов.

Одна из причин недовольства — неуважение и запрос на справедливость, — считают в федерации профсоюзов.

— По нашей информации, сотрудники пунктов выдачи должны приходить за 2 часа до начала рабочего дня. Несмотря на то, что ты менеджер, ты должен разгрузить машину, принять, все разложить и убираться в пункте выдачи. Некоторые сообщали, что вынуждены покупать за свой счет пакеты.

Оказалось, что сотрудники пунктов выдачи оформлены по самым разным схемам, соответственно разбирательства по ним будут отличаться. Если это трудовой договор, то здесь вопросы взимания штрафов и дополнительная нагрузка — прямое нарушение. Есть случаи, когда договор был, но людей переводили на гражданско-правовой — это не законно. Это можно оспорить и признать, что трудовые отношения продолжаются и дальше отстаивать свои права. Самая уязвимая категория — те, кто работает по гражданско-правовым договорам, в том числе ИП и самозанятые.

Как отметил Олег Екимов, у сотрудников есть два варианта. Можно отстоять права в прокуратуре или трудовой инспекции. Но сейчас введен мораторий на проведение проверок — они проводятся только по согласованию с прокуратурой и в строго определенных случаях.

— Некоторые работодатели, зная это, чувствуют себя расслабленно, — отметил Олег Екимов.

Но обращаясь с заявлением от себя или своей компании, ты решаешь частный случай. Чтобы решить проблему системно — создание профсоюзной организации — это единственная организация по закону, которая в сфере трудовых отношений может представлять работников и решать вопросы в форме диалога.

— Мы создали первичную профсоюзную организацию работников Wildberries в Челябинской области. Это добровольная организация. К нам пришли, мы посмотрели: трудовые отношения есть, нарушения есть. Работники изъявили желание ее создать, мы им помогаем.

Федерация профсоюзов также готова помочь сотрудникам других маркетплейсов и сетевых компаний, например, таксистам, которые тоже часто жалуются на нарушения.

Сообщить о проблемах на работе может любой сотрудник Wildberries. Обращения принимаются в закрытом чате в Telegram либо через анонимную анкету. Также для сбора информации работает специальная «Горячая линия» юристов Федерации профсоюзов: Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08, эл. почта: yurist@chelprof.ru.

Напомним, 15 марта сотрудники пунктов выдачи Wildberries объявили о забастовке. Они заявили, что недовольны политикой компании и системой штрафов. В частности, из-за нового правила, согласно которому владельцы точек не могут оспаривать подмену товаров. Сейчас они готовят жалобу в прокуратуру.

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