Трогательную встречу кошки со своей семьей в выгоревшем дотла поселке Смолино под Курганом сняли на видео

Кошка была рада возвращению хозяев. Фото: пресс-служба МЧС Баркортостан.

Неделю назад поселок Смолино под Курганом выгорел дотла из-за пожара. Из-за сильного ветра и жаркой погоды не смогли спасти не один дом. Уцелел только храм Святого Духа, стоявший на этом месте с 1720 года.

В эти выходные жители пострадавших поселков, сотрудники МЧС и даже чиновники разбирают завалы. Огонь буквально заживо зажарил домашний скот и диких животных. Но одной семье все же повезло – их любимая кошка спаслась от стихии, вернулась домой и ждала!

Пушистая кошка сама выбежала к хозяевам, когда они приехали в сгоревший дом. Ласковая красавица забралась на руки ребенку и нежилась в любимых объятиях.

– Кошачье счастье выглядит именно так! – написали в пресс-службе МЧС Башкортостана.

Пожарные из этого региона сняли долгожданную встречу на видео. Кошка грязная и худенькая – все же пережила страшных пожар и неделю жила на пепелище. Но главное, что жива и здорова!

7 мая в поселке Смолино Курганской области случилась беда – весь поселок, 240 домов, выгорел дотла. Это удивительно, но уцелел только храм Святого Духа.

Опасная стихия превратила в пепелище еще два поселка Курганской области: Плоское и Юлдус. Наш журналист побывал там и увидел, как справляются с последствиями трагедии, а также услышал неожиданную версию причины бедствия – кара за человеческую испорченность.

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