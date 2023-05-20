С чем это носить? 5 видов одежды, которые сложно сочетать, но стилист подобрала к ним пары

Фото предоставлено стилистом
Самый частый вопрос, который стилист Ольга Теплякова слышит от клиентов, друзей и подписчиков: «А с чем это носить?». Чаще всего он возникает уже после покупки вещей. Это стилисты обычно думают образами, а вот люди берут вещи по наитию. В этот раз челябинский стилист расскажет, с чем комплектовать 5 непростых видов одежды, чтобы не выглядеть старомодно.
— Я думаю, в последнее время многие приобрели себе широкие джинсы (особенно потому что джинсы скинни давно уже в антитрендах стилистов. – Прим. ред.). Вот, как их можно сочетать с:
- другим джинсовым изделием сверху: это может быть рубашка, топ, жакет;
Фото предоставлено стилистом
- футболкой типа «как у парня». Это смотрится просто и одновременно стильно;
Фото предоставлено стилистом
- майкой или топом с вырезами. Если у вас достаточно стройная верхняя часть тела, то обязательно попробуйте носить различные интересные топы.
Фото предоставлено стилистом
Собираем образ полностью в одном оттенке: это всегда выглядит дорого и стильно.
Фото предоставлено стилистом
Еще один беспроигрышный вариант — образ в черно-белой гамме.
Фото предоставлено стилистом
Или собираем образы а-ля море. Добавляем тельняшку, синие оттенки, полоску, оттенки песка. Все, что у вас ассоциируется с морем, будет идеально работать.
Фото предоставлено стилистом
Вы удивитесь, но красный стал хитом этой зимы. Этот цвет продавался во многих магазинах, и я не удивлюсь, если у вас тоже есть брюки, жакет или костюм красного цвета. С чем же его носить:
- сочетать только два цвета: красный и черный;
Фото предоставлено стилистом
- сочетать только с белым;
Фото предоставлено стилистом
- сочетать с розовым, что сейчас модно;
Фото предоставлено стилистом
- комбинировать с джинсой.
Фото предоставлено стилистом
Недавно сочетание жакета с джинсами и белыми кедами было одним из самых модных. Но когда так начинает ходить весь город, это уже стало не интересно. А вот такие новые сочетания выделят вас из толпы:
- с платьем длины макси;
Фото предоставлено стилистом
- с мини-платьем;
Фото предоставлено стилистом
- жакет в качестве летней куртки, например, с джинсовыми шортами;
Фото предоставлено стилистом
- жакет в качестве верхнего слоя для вечерних и коктейльных образов.
Фото предоставлено стилистом
Такая футболка найдется в гардеробе у каждого. Но можно ли ее носить с чем-то, кроме джинс? Конечно же, да!
Например, с юбкой баллоном…
Фото предоставлено стилистом
… с шортами или велосипедками…
Фото предоставлено стилистом
… и даже с мини-юбками!
Фото предоставлено стилистом
Любая вещь может служить в гардеробе! Особенно, если она любимая. Просто учитывайте современные способы стилизации.
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