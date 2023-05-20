С чем это носить? 5 видов одежды, которые сложно сочетать, но стилист подобрала к ним пары

Фото предоставлено стилистом

Самый частый вопрос, который стилист Ольга Теплякова слышит от клиентов, друзей и подписчиков: «А с чем это носить?». Чаще всего он возникает уже после покупки вещей. Это стилисты обычно думают образами, а вот люди берут вещи по наитию. В этот раз челябинский стилист расскажет, с чем комплектовать 5 непростых видов одежды, чтобы не выглядеть старомодно.

1. Джинсы широкого кроя

— Я думаю, в последнее время многие приобрели себе широкие джинсы (особенно потому что джинсы скинни давно уже в антитрендах стилистов. – Прим. ред.). Вот, как их можно сочетать с:

- другим джинсовым изделием сверху: это может быть рубашка, топ, жакет;

Фото предоставлено стилистом

- футболкой типа «как у парня». Это смотрится просто и одновременно стильно;

Фото предоставлено стилистом

- майкой или топом с вырезами. Если у вас достаточно стройная верхняя часть тела, то обязательно попробуйте носить различные интересные топы.

Фото предоставлено стилистом

2. Белые брюки

Собираем образ полностью в одном оттенке: это всегда выглядит дорого и стильно.

Фото предоставлено стилистом

Еще один беспроигрышный вариант — образ в черно-белой гамме.

Фото предоставлено стилистом

Или собираем образы а-ля море. Добавляем тельняшку, синие оттенки, полоску, оттенки песка. Все, что у вас ассоциируется с морем, будет идеально работать.

Фото предоставлено стилистом

3. Красный брючный костюм

Вы удивитесь, но красный стал хитом этой зимы. Этот цвет продавался во многих магазинах, и я не удивлюсь, если у вас тоже есть брюки, жакет или костюм красного цвета. С чем же его носить:

- сочетать только два цвета: красный и черный;

Фото предоставлено стилистом

- сочетать только с белым;

Фото предоставлено стилистом

- сочетать с розовым, что сейчас модно;

Фото предоставлено стилистом

- комбинировать с джинсой.

Фото предоставлено стилистом

4. Черный, белый или серый жакет

Недавно сочетание жакета с джинсами и белыми кедами было одним из самых модных. Но когда так начинает ходить весь город, это уже стало не интересно. А вот такие новые сочетания выделят вас из толпы:

- с платьем длины макси;

Фото предоставлено стилистом

- с мини-платьем;

Фото предоставлено стилистом

- жакет в качестве летней куртки, например, с джинсовыми шортами;

Фото предоставлено стилистом

- жакет в качестве верхнего слоя для вечерних и коктейльных образов.

Фото предоставлено стилистом

5. Футболка с принтом

Такая футболка найдется в гардеробе у каждого. Но можно ли ее носить с чем-то, кроме джинс? Конечно же, да!

Например, с юбкой баллоном…

Фото предоставлено стилистом

… с шортами или велосипедками…

Фото предоставлено стилистом

… и даже с мини-юбками!

Фото предоставлено стилистом

Любая вещь может служить в гардеробе! Особенно, если она любимая. Просто учитывайте современные способы стилизации.

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