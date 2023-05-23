«Его просто загоняли люди»: в Челябинской области погиб лось, пришедший в детский сад

Лось упал и больше не поднялся. Фото: ЧП / ДТП Златоуст / vk.com

В Златоусте Челябинской области молодой лось заблудился, вышел из леса и забрел на территорию детского сада. Это могла бы быть милая история про зверенка, который тоже ребенок. Но нет. После того, как за ним пробежались люди, пытавшиеся выпроводить животное, он погиб. То ли от стресса, то ли от полученных травм.

– Когда мы узнали о ситуации, мы связались с национальным парком «Зюраткуль», потому что там есть специалисты, которые знают, как работать с лосями. Они согласились нам помочь и доставить животное в среду обитания. А потом им в администрации сказали, что сами справятся, – рассказала КП-Челябинск волонтер организации «Подари жизнь» Светлана Сергеева.

– Наша зона ответственности в границах национального парка и не распространяется на город Златоуст, поэтому мы и звонили в администрацию, но там от помощи отказались, мы не полиция, чтобы принудительно что-то делать, – объяснили в «Зюраткуле».

К лосенку приехали охотинспектор Минэкологии, егеря союза общество охотников и рыболовов и сотрудники полиции.

– С территории детского сада молодого зверя удалось перенаправить в лес, но там он вновь напугался местных жителей, пришедших к роднику за водой, и вернулся в город, перепрыгнув через забор стадиона. Обратно, к сожалению, перепрыгнуть уже не смог, скончавшись от стресса и нанесенных себе во время передвижений по городу травм, – сообщили в Минэкологии.

В ведомстве также добавили, что специалисты делали все возможное для спасения животного. Несмотря на это, волонтер видела людей, которые гонялись за лосем с разными предметами.

– Кто-то бегал за лосенком с лопатой, кто с чем. Но точно никто не стрелял. Он испугался сильно, убежал с территории детского сада, перепрыгнул через заборчик соседней школы и упал. Больше не поднялся. Ему пытались воды дать люди, полить его зачем-то, но он умер. Мы пообщались с экспертом, который сказал, что погибнуть он мог не от травм, а в первую очередь от стресса, – вспоминает волонтер.

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