«Жена забрала младшего сына и уехала с молодым»: 71-летний пенсионер воспитывает двоих детей в разваливающемся доме

Дом разваливается на глазах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Бывают же мужчины в русских селеньях: в 71 год растят детей, держат скотину и мечтают о рыцаре, который избавит от всех бед и подарит новый дом. Михаил Великанов из небольшого села Подовинное рассказал КП-Челябинск, как он влюбился в девушку в несколько раз младше его, и теперь один воспитывает двух сыновей-подростков.

Влюбился как мальчишка

Михаил Великанов с трепетом показывает фотографию, где трое его младших сыновей вместе. Младший, Илюша, «присоединен» в специальной программе. Его полтора года назад увезла молодая мать, оставив отцу двух подростков. Сейчас самому старшему сыну – 17, среднему – 12, младшему – 6, а их отцу – 71.

Миша и Вова давно не видели своего братика Илюшу и маму Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Началась эта история в 2005 году – 53-летний Михаил тогда был женат, но встретил 18-летнюю девушку Ирину и влюбился как мальчишка.

– Любви все возрасты покорны. Получилось так, понравилась она мне, – вспоминает Михаил Великанов.

Через год не уследили – молодая девчонка забеременела. Будущий отец подумывал бросить ее, но все же не решился оставить ребенка ей. Поэтому ушел от жены и женился на Ирине.

– Но не складывалось у нас. Поэтому сказал ей: «Иринка, ты думай своей головой. Сейчас Миша пойдет в первый класс, я одену-обую его и уеду к своей первой жене. Найди молодого». А она взяла и вторым забеременела, потом третьим. Ну куда тут уходить? – возмущается немолодой отец

Мужчина остался в семье. Говорит, пахал как лошадь: работал даже на пенсии, брал дополнительные смены и подработку. Суммы для Челябинска не огромные, а вот для села Подовинное на тысячу человек – внушительные

– За четыре года у мельника заработал полтора миллиона. По 31 тысячи в месяц и 14 пенсию мне платили. Я зарабатывал, а она гуляла на широкую ногу, веселилась. Когда уезжал, тут пацаны начали ходить. Разгульный образ жизни вела, – возмущается ее бывший муж.

Михаил хочет забрать к себе и младшего сына. Фото: Егор ИВЛЕВ

Раздел детей

В мае 2021 года Михаил застал жену с молодым мужчиной и решил разорвать с ней отношения. По словам главы разваливающегося семейства, с парнем младше нее на 10 лет Ирина и уехала. За него, к слову, потом и вышла замуж.

– Все лето дети жили у меня. Я их кормил, поил, в садик водил, баню каждый день топил, чтобы искупались. С 7 мая по 6 сентября она детей не видела. А потом приехала и забрала младшего, Илюшку. И вот она скитается с ним, алименты не платит. Я двоих детей на пенсию содержу, – отмечает отец.

Мальчики и правда живут с отцом неплохо. Это нам подтвердили соседи и руководство местного детского сада.

– Все было прекрасно. Папа приводил, ребенок был чистый, аккуратный, спокойный. Забирали вовремя. В принципе, что они тогда жили, когда мама была здесь, что потом, когда они с папой остались. Я бы не сказала, что мамы нет и что-то изменилось. Чистый, ухоженных ходил мальчик. За садик платили своевременно, воспитатель никогда не жаловался, – отмечает заведующая детским садом Надежда Бенко.

Средний сын, Вова, занимается хоккеем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Последний суд по определению места проживания детей был в феврале этого года. Михаил хотел забрать к себе Илюшу, а Ирина – Вову. К слову, на суд она не явилась. Социальные службы пообщались с обеими семьями и осмотрели дома, в которых живут дети. Судья оставила детей жить так, отметив, что Вова сам хочет жить с папой, а маленькому Илье сейчас нужна забота мамы.

Старшие дети, Миша и Вова, говорят, что ни капли не пожалели, оставшись с отцом. Тут все привычно, отец любит и заботится. У парней есть большой телевизор, ноутбуки, а у сдавшего недавно на права Миши даже машина – старенькая, но не ржавая «двенашка». А вот мама в их жизни появляется нечасто.

– Сейчас очень редко с ней общаемся, она часто меня блокирует. Мы ничего ей не говорим такого. Я спрашиваю у нее: «Можно поговорить с Илюшкой?» Говорим-говорим, раз – отключается и она блокирует меня. Когда она приезжала за Ильей, даже не посидела с нами, – волнуясь, рассказывает 12-летний Вова.

Михаил с сыном Вовой Фото: Егор ИВЛЕВ

Мальчик показал нам переписку с мамой. Читать их жутко – мать не только манипулирует сыном, но иногда и пишет матом.

– Я не заслужила такого обращения. Вы забыли, как вы со мной общаетесь. Я доказывать ничего не собираюсь, он (отец детей – ред.) мне никто. Если бы вели себя хорошо по отношению ко мне, у вас все было бы. Блокирую вас из-за того, что ваш папаша надоедает. Надоели со всякой чушью уже, и папаша ваш пошел лесом, он мне никто, – пишет мать 12-летнему сыну.

Сами дети по маме почти не горюют, даже посмеиваются. Один раз пришли алименты в размере 7 копеек.

– Вова начнет баловаться, ему старший сын говорит: «Будешь баловаться, маме СМСку напишу, чтобы она тебе забрала». Вовка плачет, ко мне прибегает, – рассказывает отец.

Михаил и Вова во дворе. Фото: Егор ИВЛЕВ

Боятся, что дом рухнет

Михаил с двумя детьми-подростками живет в деревне Подовинное. За высоким железным забором скрывается разваливающийся однокомнатный дом, летняя кухня с баней, огород и загоны для скотины. Хозяйственные постройки возводили всей семьей. Отцу помогал даже маленький Илюшка – подавал гвозди.

Для животных перемалывают кукурузу Фото: Егор ИВЛЕВ

Семья держит скотину: кур, овец и поросят. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ветхий, буквально разваливающийся дом вызывает ужас. Даже не верится, что в нем могут жить дети.

– Мы почти 9 лет назад переехали сюда. Он побеленный был. Я его брал за 150 тысяч рублей. Она материнский капитал куда-то дела, я взял и переоформил дом на нее. Недавно взяла кредит 300 тысяч рублей и дом в залог оставила. Приехали приставы посмеялись, говорят: «Зачем банку такой дом нужен? Кто его купит?» – рассказывает Михаил.

На веранде одна стена вываливается наружу. Фото: Егор ИВЛЕВ

Стены буквально вываливаются наружу, окна выпадают, дом весь прогнил. Из-за этого дом проседает – входные двери шоркают по полу – приходится их подпиливать.

– Тут начал дом садиться, подпер столбиком, листами забил, стекловату натолкал, чтобы тепло было, – отмечает Михаил. – Зимой мы дом по самую крышу снегом укрываем, чтобы не дуло.

Однокомнатный дом разделен перегородкой. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ранее суд признал жилищно-бытовые условия Михаила Великанова и его сыновей в целом удовлетворительными:

– Истец и его сыновья проживают в однокомнатном жилом доме с кухней и верандой, в котором требуется косметический ремонт.

На кухне есть даже стиральная машина, правда, после стирки воду приходится таскать в ведрах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Но достаточно посмотреть на выпадающую во двор стену и становится понятно – тут даже капитальный ремонт не поможет. Нужно строить новый дом, а денег на это у семьи нет.

– Обращался за помощью к Владимиру Путину, в администрацию президента, куда только не писал. Как-то была комиссия с заместителем главы района, сказали сбегать отсюда, пока все не обвалилось. Предложили квартиру снимать за свой счет, а хозяйство оставить. Но ведь скотину утащат! – переживает Михаил.

На новый дом семье нужно 3,5–4 миллиона рублей. Где их взять, Михаил не знает. Поэтому надеется, что найдется добрый человек, который поможет им.

Дома есть большой телевизор и ноутбуки. Фото: Егор ИВЛЕВ

У Михаила есть еще трое старших детей, но они помочь отцу не могут. Со старшей дочерью Жанной Михаил не общается – она все еще обижена, что отец бросил их с мамой. Зато со средней, Наташей, хорошие отношения. А 50-летний приемный сын участвует в военных действиях.

Так и остался 71-летний мужчина в разваливающемся доме с двумя сыновьями-подростками, и с одной только надеждой на помощь.

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