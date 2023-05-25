Политтехнолог — о послании Алексея Текслера: «Мы пришли к новым реалиям и перестраиваем действия под эту задачу»

Евгений Маклаков: «Обращение губернатора складывает многочисленные информационные пазлы» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер выступил с посланием к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области. Глава региона подвел итоги работы и поставил новые задачи. Челябинский политтехнолог, ведущий программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Евгений Маклаков проанализировал выступление главы региона:

— Для жителей области обращение губернатора к депутатам — это важное событие. Все мы слышим результаты работы и планы на будущее. Но главное, что оно складывает многочисленные информационные пазлы и позволяет увидеть целостную общую картину, которая описывает то, где сегодня находится регион, каждый человек, каждый участник социально-экономических отношений, куда мы стремимся, чего хотим достичь. Безусловно, прозвучала тема экономического развития. Мы четко понимаем, что мы делаем в социальной сфере, как работают все государственные программы и национальные проекты. Сейчас основной запрос жителей нашего региона — это развитие экономики, рост заработной платы, снижение цен, создание новых рабочих мест.

На мой взгляд — хорошо, что прозвучало много конкретики. Ясные цифры, четкие поручения, определение точек роста, потенциала. Важно, что мы пришли к новым политическим и экономическим реалиям, и под эту задачу перестраиваем все наши действия, всю нашу работу.

Ожидаемо в своем послании губернатор уделил большое внимание участникам СВО. Таким образом, было подчеркнуто, что сегодня власть не только помогает подшефным территориям, нашим военнослужащим и их семьям, но и пристально контролирует этот процесс.

Очень важная тема послания касалась экономического развития региона, и губернатор отметил потенциал, который есть в Челябинской области. Реализовать его необходимо, в том числе и для того, чтобы выполнить все социальные обязательства перед жителями нашего региона и перед жителями Волновахи и Ясиноватой, над которыми мы взяли шефство.

Экономические показатели, которые прозвучали в послании, впечатляют. Серьезные деньги будут направлены на строительство объектов инфраструктуры, культуры, образования, на благоустройство и наши жители будут видеть перемены к лучшему. И не только видеть, но и участвовать в них через программу инициативного бюджетирования, которая увеличится на 50%. С нынешних 1,5 млрд рублей до 2,25 млрд рублей. Безусловно, реализация этих проектов даст толчок для развития территорий.

Все самые важные заявления Алексея Текслера — в нашей текстовой трансляции.

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