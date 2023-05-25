Дарина разбудила дядю, когда увидела дым. Фото: предоставлено КП-Челябинск, пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области
Красавица Дарина из Челябинской области стала героиней за один вечер. Четырехлетняя девочка во время пожара спасла жизнь своему дяде. Жантас спал и мог попросту задохнуться, но его разбудила ангел хранитель – племянница Дарина. КП-Челябинск нашла семью, члены которой спасли друг другу жизни и узнала историю маленькой героини.
Лилия вместе с дочкой Дариной приехала в Троицк в гости к своему брату Жантасу из Магнитогорска. Мама поехала навестить старых друзей, а девчушка осталась с родственником.
Жантас только пришел с работы, устал и решил немного вздремнуть. А Дарина сидела рядом с ним и смотрела мультики и играла на телефоне. Это и спасло им жизни.
– Глазки поднимаю, а наверху облачко черного дыма. Я сразу начала будить дядю Жантаса, – рассказывает Дарина.
Мужчина подскочил и побежал на кухню, где и был пожар. Сначала надеялся справиться с огнем сам, но ничего не вышло. Еще и племяшка напугалась – заплакала от страха и забилась в угол. Из-за дыма дядя даже не видел ее, нашел почти на ощупь.
– Укутал ее в одеяло, и поползли из дома, – вспоминает Жантас.
Сейчас с девочкой все в порядке.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
На лестничном пролете мужчина потерял сознание. Помогли добрые соседи: подхватили ребенка, а потом помогли спастись от лап беспощадной стихии и самому Жантасу. Через минуту приехали сотрудники МЧС и скорая.
– Когда увидел, что с племяшкой все хорошо, начал переживать о других. Рвался к соседям, хотел всех спасти. Меня не пускали. Потом увидел, что Дарина замерзла – она была только в трусиках, футболке и одеяле. Отнес ее к бывшей жене, – рассказывает мужчина.
А мама девочки в это время места себе не находила – ведь ей сообщили, что родные погибли! С этой ужасной мыслью она прожила целый час.
– Сначала сказали, что ребенок и брат сгорели. После этих слов не помню что было, сердце схватило. Через час на связь вышел брат и сказал, что все в порядке, Дарина в норме. Я сразу поехала и забрала дочь и брата, – вспоминает с дрожью мама Дарины Лилия.
Квартира сильно выгорела. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области
Голос у Жантаса до сих пор хриплый, а в горле засела гарь. Девочка чувствует себя лучше – оба надышались дымом.
– Первую ночь провели тяжело. Она не спала, задыхалась. На вторые-третьи сутки стало более-менее хорошо. Но она до сих пор сильно напугана, – добавляет Лилия.
Жантаса и Дарину предлагали забрать в больницу, но они отказались. Мужчина не любит врачей и решил, что справится сам. А о маленькой героине позаботилась мама:
– Когда я была маленькая, у нас дом горел. Я тогда тоже надышалась, помню, что мама делала. Сама ее выходила.
Дарина – очень активный ребенок: поет, занимается танцами и всем интересуется. Мама отмечает, что для своего возраста Дарина – очень умная девочка. А еще ее с детства учили, что огонь коварен и опасен. Поэтому, только почувствовав неладное, она сразу разбудила дядю. Этим и спасла их жизни.
Квартира Жантаса находится на первом этаже общежития. Пламя распространялось очень быстро, комната полностью выгорела. 10 соседей эвакуировались сами, а еще троих спасатели эвакуировали через окна. К счастью, все остались живы.
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