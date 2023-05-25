Дарина разбудила дядю, когда увидела дым. Фото: предоставлено КП-Челябинск, пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области

Красавица Дарина из Челябинской области стала героиней за один вечер. Четырехлетняя девочка во время пожара спасла жизнь своему дяде. Жантас спал и мог попросту задохнуться, но его разбудила ангел хранитель – племянница Дарина. КП-Челябинск нашла семью, члены которой спасли друг другу жизни и узнала историю маленькой героини.

В дыму искал на ощупь

Лилия вместе с дочкой Дариной приехала в Троицк в гости к своему брату Жантасу из Магнитогорска. Мама поехала навестить старых друзей, а девчушка осталась с родственником.

Жантас только пришел с работы, устал и решил немного вздремнуть. А Дарина сидела рядом с ним и смотрела мультики и играла на телефоне. Это и спасло им жизни.

– Глазки поднимаю, а наверху облачко черного дыма. Я сразу начала будить дядю Жантаса, – рассказывает Дарина.

Мужчина подскочил и побежал на кухню, где и был пожар. Сначала надеялся справиться с огнем сам, но ничего не вышло. Еще и племяшка напугалась – заплакала от страха и забилась в угол. Из-за дыма дядя даже не видел ее, нашел почти на ощупь.

– Укутал ее в одеяло, и поползли из дома, – вспоминает Жантас.

Сейчас с девочкой все в порядке. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На лестничном пролете мужчина потерял сознание. Помогли добрые соседи: подхватили ребенка, а потом помогли спастись от лап беспощадной стихии и самому Жантасу. Через минуту приехали сотрудники МЧС и скорая.

– Когда увидел, что с племяшкой все хорошо, начал переживать о других. Рвался к соседям, хотел всех спасти. Меня не пускали. Потом увидел, что Дарина замерзла – она была только в трусиках, футболке и одеяле. Отнес ее к бывшей жене, – рассказывает мужчина.

А мама девочки в это время места себе не находила – ведь ей сообщили, что родные погибли! С этой ужасной мыслью она прожила целый час.

– Сначала сказали, что ребенок и брат сгорели. После этих слов не помню что было, сердце схватило. Через час на связь вышел брат и сказал, что все в порядке, Дарина в норме. Я сразу поехала и забрала дочь и брата, – вспоминает с дрожью мама Дарины Лилия.

Квартира сильно выгорела. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области

Первую ночь задыхалась из-за дыма

Голос у Жантаса до сих пор хриплый, а в горле засела гарь. Девочка чувствует себя лучше – оба надышались дымом.

– Первую ночь провели тяжело. Она не спала, задыхалась. На вторые-третьи сутки стало более-менее хорошо. Но она до сих пор сильно напугана, – добавляет Лилия.

Жантаса и Дарину предлагали забрать в больницу, но они отказались. Мужчина не любит врачей и решил, что справится сам. А о маленькой героине позаботилась мама:

– Когда я была маленькая, у нас дом горел. Я тогда тоже надышалась, помню, что мама делала. Сама ее выходила.

Дарина – очень активный ребенок: поет, занимается танцами и всем интересуется. Мама отмечает, что для своего возраста Дарина – очень умная девочка. А еще ее с детства учили, что огонь коварен и опасен. Поэтому, только почувствовав неладное, она сразу разбудила дядю. Этим и спасла их жизни.

Квартира Жантаса находится на первом этаже общежития. Пламя распространялось очень быстро, комната полностью выгорела. 10 соседей эвакуировались сами, а еще троих спасатели эвакуировали через окна. К счастью, все остались живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области четырехлетняя племянница спасла дядю при пожаре (подробнее)

В Курганской области четырехлетняя девочка спасла от пожара двух женщин с инвалидностью (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru