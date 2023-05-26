В Челябинске на мусорке нашли младенца

Ребенка на мусорку предположительно принес мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 мая, на мусорке в Челябинске нашли младенца. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в региональном минздраве. Известно, что ребенок жив, сейчас его поместили в реанимацию.

— Ребенок доставлен в стационар, помещен в отделение детской реанимации в связи с переохлаждением и низкой массой тела при рождении, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В настоящее время ребенок получает всю необходимую помощь. Точный возраст малыша пока не называется, выглядит он совсем крохотным.

Сотрудники полиции уже нашли мать ребенка. По нашим данным, она и один мужчина, который предположительно отнес ребенка на мусорку, сейчас находятся в полиции. С ними работают правоохранители. Есть информация, что родители малыша — бездомные.

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