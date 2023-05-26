Малыша нашли во дворе на улице Сони Кривой. Фото: google.com/maps

В истории с найденным на мусорке младенце появились жуткие подробности. Его обнаружили сегодня, 26 мая, во дворе на пересечении улиц Сони Кривой и Красной. По данным Следственного комитета, ребенка завернули в полиэтиленовый пакет и бросили в контейнер. В таком состоянии его случайно увидели прохожие.

Ребенка доставили в больницу, он жив. А сотрудники полиции оперативно нашли его родителей. Они оказались бездомными и решили избавиться от младенца буквально сразу после того, как женщина родила.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказали в минздраве, ребенка поместили в реанимацию, у него переохлаждение. Кроме этого, малыш родился с низкой массой тела.

В ГУ МВД России по Челябинской области также уточнили, что сообщение о найденном младенце поступило в 9:30, и уже через полчаса были найдены родители. Все собранные материалы направлены следователям, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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