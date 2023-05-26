Пара бездомных выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак. Фото: google.com/maps

Родителями младенца, которого 26 мая нашли в мусорном баке в Челябинске, оказались двое бездомных. По информации нашего источника, пара жила в подвале многоэтажки, неподалеку от той самой мусорки, на пересечении Сони Кривой и Красной. Отцу ребенка 38 лет, матери — 39.

Ночью женщина пошла в туалет, в этот момент у нее и начались роды. Когда малыш появился на свет, она отдала его отцу, чтобы тот избавился от ребенка. Мужчина не придумал ничего лучше, чем завернуть свое чадо в полиэтиленовый пакет и отнести на мусорку.

Малыша отец выбросил в контейнер, где около 9 утра его обнаружили случайные прохожие. После этого ребенка передали медикам, сейчас врачи работают с ним в реанимации. А бездомных родителей уже допросили в полиции, против них завели уголовное дело о покушении на убийство.

— Собранные материалы направлены в следственные органы СУ СК России по Челябинской области, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что ребенок родился с низкой массой тела. В больницу он поступил с переохлаждением.

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