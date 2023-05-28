Искали золото, благословляли на мобилизацию и любовались природой: кто из императоров навещал Южный Урал

Южный Урал за 80 лет царские особы посетили 4 раза. Коллаж: Валерий Звонарев, открытые источники

Сейчас визитом президента в город уже никого не удивить. А вот в 19 веке приезд императора в губернию был чем-то сродни фантастике. Единственное, что объединяет эти события спустя столько лет – это тщательная подготовка к приезду высокопоставленного лица. С тотальной уборкой, экстренной починкой всего сломавшегося и угощениями. Визиты царей – особенно в восточных пределах империи – были редкостью. Так зачем же они наведывались на Южный Урал аж 4 раза за 80 лет? Изучили архивы.

Александр I нашел в Миассе 3 кг чистого золота

Российский император Александр I приезжал на Южный Урал за год до смерти. Тогда царь в течение месяца ездил по нескольким регионам.

Военного губернатора Оренбургской губернии, куда и входил Челябинск, сразу же предупредили: никаких встреч с чиновниками не будет. И наказали, чтобы к приезду царя все дороги и мосты на его маршруте были отремонтированы.

Нынешняя южноуральская столица Александра Павловича не особо интересовала. В отличие от заводов в Златоусте, Миассе и Сатке. На оружейном предприятии он долго наблюдал за установкой пробы и золочением офицерских клинков.

В Миассе же император поехал на золотоносные рудники. Александру I самому захотелось копать песок, и в итоге он нашел самородок, в котором оказалось больше 3 кг чистого золота. Потом этот минерал до блеска очистили, и император использовал его в Зимнем дворце вместо пресс-папье, прижимая им важные бумаги на рабочем столе.

Александр II раздал 1 900 рублей заводчанам

Во время правления Александр Николаевич ни разу не появлялся на Южном Урале, зато посетил его в 19, будучи цесаревичем. Вместе с поэтом Василием Жуковским будущий император поехал в полугодовое путешествие по России и на обратном пути завернул на территорию современной Челябинской области.

Основными точками для посещения стали Златоустовский завод и Миасские золотые промыслы. В Миассе наследника престола особо впечатлила плавка золотоносных песков в печах, и он назвал сотрудника завода алхимиком:

— Вы из ничего делаете золото! — восхитился тогда цесаревич.

На следующий день Александру II показали Златоустовскую оружейную фабрику. За несколько месяцев до приезда царя на завод пришел наказ от министра финансов. Нужно было изготовить три вида холодного оружия: кирасирский палаш, кавалерийскую саблю и пехотную полусаблю из булатных клинков и с украшениями. Все это поднесли будущему императору.

Также во время визита в Златоуст Александр II взошел на Уральскую сопку, которая сейчас называется Александровской.

— Он артистически ловко взбежал на утес, оставив за собою всех спутников. Полюбовавшись на две части света империи своего отца, царевич вынул из записной книжки карандаш и на гладкой стене камня начертал надпись: «А. 1837 года 9 июня», — писал в 1892 году публицист Петр Падучев.

Сейчас эта надпись высечена и выгравирована золотом.

За все время путешествия по современной территории Челябинской области Александр II оставил вознаграждения сотрудникам в размере 1 900 рублей. Это были огромные деньги, которые получили больше 1 700 заводчан в Златоусте и Миассе.

Николай II подарил 10 серебряных часов и две иконы

Николай II вообще был на Южном Урале дважды: цесаревичем в 23 года, а потом 36-летним императором перед русско-японской войной.

— Если вспомнить, что царственные особы редко выезжали в восточные пределы своей империи, то два визита Николая II на Южный Урал весьма показательны. Внимание высшего руководства государства к региону показывает значимость Южного Урала в расстановке внутриполитических приоритетов, — рассуждает заместитель директора по научной работе челябинского архива Николай Антипин.

Первый визит императора был в 1891 году. На подготовку к приему его высочества из казны выделили 27 тысяч рублей! На эти деньги сформировали полки, батареи, конвойные команды, почетные караулы. Для 300 казачат-малолеток сшили специальную форму, а на Златоустовском заводе изготовили малые шашки. Кроме того, в эти расходы вошло строительство триумфальной арки, где и должны были встретить царя.

На знакомство с Оренбургской губернией у Николая Александровича была неделя. Он устраивал торжественные обеды, присутствовал на молебнах и смотрах, посещал учебные заведения и встречался с представителями разных городов и сел. Челябинская депутация поднесла Николаю II хлеб-соль на посуде из яшмы, заказанной на Екатеринбургской гранильной фабрике за 1 340 рублей.

Второй приезд императора был уже более целенаправленным. Тогда разгорелась Русско-японская война, и Николай II лично ездил по гарнизонам войск и благословлял их на подвиги.

В Златоусте его ждали в конце июня 1904 года. Для этого город буквально вылизали: дома не просто побелили и покрасили, а помыли и украсили гирляндами и флагами. Накануне в городе арестовали группу террористов, которые готовили покушение на императора: они изготовили бомбу, чтобы взорвать царский поезд, но полиция этот заговор раскрыла.

На Южный Урал государь прибыл вместе с братом Михаилом. На все у них было около трех часов. Вместе они приехали на плац, где построились два полка, посмотрели церемониальный марш, и император благословил полка иконами.

А перед отъездом Николай II сходил на выставку изделий Златоустовского и Кусинского заводов, и ему там подарили золоченые шашки, кинжалы, ножи, клинки и «изящные вещи» чугунного литья. В благодарность император подарил 10 серебряных часов отличившимся работникам.

— Место положение было очень красивое — горы кругом и площадки парада. Дождь прошёл, и даже показалось солнце. Заехав в собор у самого завода, вернулись на станцию, где осмотрели оружие и предметы изготовляемые на заводе. В 10 ½ уехали из Златоуста – остался очень доволен этим местом. <…> Любовались красотой дороги при солнечном освещении, — описал император свою поездку в Златоуст.

Есть информация, что Николай II хотел вновь побывать на Южном Урале, но этого так и не случилось. В 1918 году в Екатеринбурге жизнь последнего российского императора и его семьи трагически оборвалась.

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