(Не)безобидные родинки. Как защититься от меланомы?

Фото: МЦ «Лотос»

Она может выглядеть как обычная родинка и не давать поводов для беспокойства, но при этом наносить непоправимый урон организму. Меланома — одна из самых опасных злокачественных опухолей.

По статистике, больше 50% всех новообразований появляется в области лица. Нередко под ударом оказываются спина, живот и нижние конечности.

Фото: МЦ «Лотос»

— Меланома может возникать где угодно: на коже, слизистых оболочках и даже глазах. Однако чаще всего опухоль локализуется на открытых участках тела, которые подвержены воздействию ультрафиолетового излучения, — отмечает заведующая онкологическим отделением медицинского центра «Лотос», хирург, онколог, химиотерапевт Юлия Авдеева.

Причины заболевания меланомой могут быть разными, но главная из них — воздействие ультрафиолетовых лучей. Это может быть как естественный солнечный свет, так и искусственное излучение.

Так, к примеру, регулярное посещение солярия увеличивает вероятность возникновения злокачественной опухоли на 75%. К другим факторам риска относятся:

- светлая кожа, светлые или рыжие волосы, голубые глаза;

- большое количество родинок, в том числе нетипичных;

- ранее диагностированный рак (вероятность рецидива — более 40%);

- наследственность: наличие меланомы у кровных родственников;

- ранее полученные ожоги кожи;

- постоянное механическое травмирование родинок, пигментных пятен, шрамов и рубцов в одном и том же месте;

- работа, предполагающая постоянный контакт с вредными химическими и канцерогенными веществами (мышьяком, бытовой химией, радиоактивными элементами, углем, мазутом, парафином так далее);

- возраст более 50 лет;

- снижение иммунитета.

Опухоль может как развиваться из уже существующих родинок или пигментных пятен, так и появляться в виде очень похожих на них новообразований. Если цвет, размер, поверхность родинки начинают меняться или возникает кровоточивость, нужно срочно обратиться к врачу-онкологу. Новообразование с неровными краями, асимметричное по цвету и структуре — тоже повод записаться на прием.

Даже если вы не замечаете никаких тревожных признаков, стоит хотя бы раз в жизни пройти обследование кожных покровов, а в идеале это нужно делать раз в полтора-два года.

— Меланома стремительно развивающаяся и агрессивная опухоль. Так, при обнаружении опухоли на третьей стадии вероятность благоприятного исхода оценивается лишь в 25-30 процентов. Если же выявить заболевание на том этапе, когда оно только начинает развиваться, то у пациента есть все шансы полностью излечиться. Именно поэтому очень важно диагностировать заболевание на самых ранних стадиях, — комментирует Юлия Авдеева.

Как и любое другое заболевание, меланому легче предупредить, чем лечить. Поэтому важно соблюдать рекомендации по профилактике. Вот несколько простых правил.

1. Избегайте нахождения на солнце с 11:00 до 16:00. Это часы его наибольшей активности.

2. В теплое время года используйте головной убор, солнцезащитные очки и отдавайте предпочтение закрытой одежде светлых тонов.

3. Перед выходом на улицу даже в холодное время года наносите на кожу солнцезащитное средство и старайтесь обновлять слой каждые два часа.

4. Во время загара и до него не пользуйтесь косметикой с компонентами, вызывающими повышенную чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению (ретиноидами, кислотами-эксфолиантами, витамином С).

Фото: МЦ «Лотос»

Если в семье хотя бы у одного из близких родственников был рак, можно сдать генетический тест, который исследует возможные мутации. Анализ выполняется один раз в жизни. Пациентам с подозрением на онкологию также проводят исследование с помощью ПЭТ-КТ. Оно позволяет распознать злокачественные образования диаметром от нескольких миллиметров и поймать заболевание на самой ранней стадии, до появления симптомов. Эта процедура абсолютно безболезненна и позволяет сделать диагностику всего тела за одно исследование. Эти обследования входят в программу «Превентивная онкология», которая внедряется в МЦ «Лотос».

Получить более подробную информацию можно по телефону (351) 220-00-03 или на сайте lotos74.ru.

МЦ «Лотос» в Челябинске находится по адресу ул. Труда, 187б. У медицинского центра есть сообщество во «ВКонтакте» и канал в Телеграме.