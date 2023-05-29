Центр «Мой бизнес» подвел итоги 6 лет работы

Фото: "Мой бизнес"

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6 лет назад в Челябинской области заработало «единое окно» для предпринимателей: все институты развития объединились на одной площадке. Благодаря этому количество получателей господдержки среди предпринимателей каждый год растет.

– Центр «Мой бизнес» как один из основных институтов развития предпринимательства доказал свою значимость: за 6 лет работы специалисты оказали 262 тысячи услуг, сумма финансовой поддержки превысила 9 млрд рублей, благодаря этому бизнес смог привлечь более 18 млрд рублей для решения своих задач. Сейчас в связи с изменениями внешних условий у бизнеса появились новые возможности для развития, и нам необходимо адаптировать действующую систему под новые реалии, поэтому работа по совершенствованию мер поддержки, безусловно, будет продолжена, – комментирует Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес».

Традиционно одной из самых востребованных остается линейка мер финансовой поддержки. Инструменты рассчитаны на разные сферы деятельности и помогли решить задачи более 2 тысяч компаний региона. За 6 лет это:

- 1102 микрозайма на общую сумму 2,6 млрд рублей; - 29 займов промышленным предприятиям на сумму 315,1 млн рублей; - 956 поручительств на сумму 6,7 млрд рублей, привлечено 15,5 млрд рублей кредитных средств.

Кроме этого, 498 предприятий получили инжиниринговую поддержку на сумму 133,3 млн рублей (разработка и модернизация оборудования, изготовление опытных образцов промышленных изделий, разработка проектной документации, аудиты производства, сертификация продукции, маркетинговые услуги, патентование). Практика работы с предпринимателями по этому направлению в прошлом году вошла в число лучших, представленных на «Смартеке», и рекомендована к тиражированию.

Другое направление – работа с инвесторами. При содействии института развития реализуется 96 проектов в производственной, социальной сфере, туризме, сельском хозяйстве и другие. Общий объем инвестиций превышает 141 млрд рублей, планируется создать 12,7 тысяч рабочих мест. Для удобства и оперативной обработки запросов инвесторов в Челябинской области создан Инвестиционнный портал. Здесь собрана актуальная информация о перспективных нишах, мерах господдержки и действуют электронные сервисы, дающие необходимую информацию о потенциале региона для реализации проектов. Стоит отметить, что в прошлом году Совет деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия») признал инвестстандарт внедренным в Челябинской области без замечаний. Регион вошел в число пилотных по запуску этого направления, а после – стал наставником для 3 других субъектов Российской Федерации.

Отдельное внимание уделяется поддержке бизнеса на селе. Это программы, направленные на расширение рынка сбыта и узнаваемость бренда, помощь в получении грантовой поддержки, бизнес-миссии и профильные консультации. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители получили более 5,5 тысяч услуг. Отрасль постоянно развивается: в прошлом году в Челябинской области благодаря комплексной поддержке и совместной работе центра «Мой бизнес» и Минсельхоза в Челябинской области впервые был реализован механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

Главная его цель – расширить рынок сбыта и получить опыт работы с госзаказом. По итогам подготовительной работы 12 сельхозтоваропроизводителей прошли аккредитацию и заключили контракты. В рамках интервенции для государственных нужд реализовано 10 125 тонн зерна на сумму 145,8 млн рублей. В этом году работа продолжится, ожидается участие не менее 20 сельхозтоваропроизводителей.

Не теряет своей актуальности имущественная и образовательная поддержка: за 6 лет почти 500 предпринимателей и самозанятых воспользовались льготной арендой рабочих мест и офисов, центр «Мой бизнес» оказал более 65 тысяч образовательных услуг.

Меры поддержки реализуются при содействии регионального Минэкономразвития.

Сейчас помимо Челябинска обратиться за консультацией можно в 8 городах области: Магнитогорске, Златоусте, Южноуральске, Миассе, Карталах, Сатке и Верхнем Уфалее.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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