«Я в шоке, что мог не оказаться рядом»: многодетный отец спас тонущего 12-летнего мальчика

Владимир Серков бросился на помощь тонущему школьнику. Фото: соцсети

В Курганской области многодетный отец спас тонущего 12-летнего мальчика. Это случилось в поселке Сычево вечером 29 мая. Владимир Серков совершенно случайно услышал крик, который доносился с местного котлована. Подойдя ближе, он увидел мальчика. Ребенок барахтался в воде, буквально в двух метрах от берега, и кричал, что тонет.

Не раздумывая, Владимир бросился за ним в воду и вынес на руках. Из-за того, что мальчишка нахлебался воды, пришлось оказывать первую помощь.

— Он был в шоковом состоянии от произошедшего, напуган и обессилен, начал терять сознание, — рассказывает Владимир.

На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сейчас с ним все хорошо, он восстанавливается в больнице. Владимир добавил, что не мог поступить иначе, поскольку у него самого есть честверо детей:

— Даже представить страшно... Когда пришел домой, понял, что сам испытал шок, представляя, что в этот момент меня могло не оказаться рядом.

В МЧС узнали об отважном мужчине и пообещали отметить его подвиг ведомственной наградой.

К сожалению, в тот момент в котловане тонул не один мальчик. Когда Владимир спас первого школьника, он бросился на помощь ко второму, 11-летнему. Но не успел. Тело погибшего доставали уже с помощью спасателей.

Почему мальчишки оказались в воде без присмотра взрослых — разбираются следователи. А 28 мая в Курганской области случилась еще одна похожая трагедия. 8-летний мальчик бросился в воду, чтобы спасти тонущего брата-близнеца, но пошел ко дну сам. Его тело нашли спасатели в 100 метрах от места, где все произошло.

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