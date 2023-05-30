Прыжки, рыба и бассейн: как белые медведи спасаются от жары в челябинском зоопарке

У белых медведей в челябинском зоопарке есть свой бассейн. Фото: Егор Голубкин

Жара не является помехой для белых медведей из челябинского зоопарка. Сейнаш-Алтын (в народе его кличут Сеня) и Айриша спасаются от погоды в бассейне. Причем у них есть все для активного отдыха – они могут ловить рыбу, играть с мячом и с разбегу прыгать в воду.

Медвежья рыбалка проходила на глазах посетителей и под бдительным надзором сотрудников зоопарка. Сейнаш-Алтын и Айриша продемонстрировали с успехом свои навыки охоты. Ведь они уже ловят рыбу не одну сотню раз.

Фото: Егор Голубкин

Отметим, что пара белых медведей являются настоящими ветеранами челябинского зоопарка. Сейнаш-Алтын живет в нашем городе уже 22 года, а его подруга — 20 лет.

СПРАВКА

Алтын-Сейнаш - «материковый медведь» чукотско-аляскинской популяции. Свое второе имя он получил в честь реки Сейнаш, которая протекает на Чукотке. В зоопарке его зовут просто Сеня.

Предки Айриши принадлежали карцевско-баренцевской популяции. И хотя сама медведица родом из Пермского зоопарка, любовь к плаванию передалась ей генетически.

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