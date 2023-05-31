Полные пляжи, пустые холодильники с газировкой: как челябинцы выживают в +32 градуса

Знак никого не смущает.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Уж сколько дней в Челябинске стоит жара за +30 градусов. Сегодня столбики термометров показывают аж +32! Так и хочется, знаете, бросить все и умчаться купаться в фонтане, а потом по тенистым тропинкам городского бора добежать до пляжа и, не снимая кроссовок, окунуться в прохладную мутноватую воду Шершневского водохранилища.
Фотокорреспондента КП-Челябинск прогулялся по улицам Челябинска и посмотрел, как горожане спасаются от жары.
И вкусно, и освежает.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сухой фонтан подростки не покинут до конца лета.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ранее медики рассказали, как избежать теплового и солнечного удара и уберечь себя во время аномальной жары. Нужно меньше бывать на солнце, стараться не выходить на улицу с 11 до 17, когда оно в зените. А еще лучше принять режим тюленя и снизить физическую активность до минимума. Одежду лучше носить светлую, обязателен головной убор. Шашлык? Забудьте! Питайтесь фруктами и пейте воду. Помещения нужно проветривать и использовать увлажнители. Нет? Намочите полотенца и развесьте повсюду. Не шибко стильно, но действенно. А еще врачи рекомендуют принимать контрастный душ. Чем заменить теплую струю, если из-за опрессовки бежит только холодная вода – решайте сами.
Также корреспондент КП-Челябинск прокатился на городских автобусах и узнал, как работают в них кондиционеры. Оказывается, охлаждение включено в меньшем числе машин.
Кайфам все возрасты покорны.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Эх, жара - заставляет людей пить воду из фонтана.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В теньке можно и прилечь.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Еще один фонтан и еще дети.
Фото: Егор ИВЛЕВ
С ветерком!
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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