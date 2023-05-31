Полные пляжи, пустые холодильники с газировкой: как челябинцы выживают в +32 градуса

Знак никого не смущает. Фото: Егор ИВЛЕВ

Уж сколько дней в Челябинске стоит жара за +30 градусов. Сегодня столбики термометров показывают аж +32! Так и хочется, знаете, бросить все и умчаться купаться в фонтане, а потом по тенистым тропинкам городского бора добежать до пляжа и, не снимая кроссовок, окунуться в прохладную мутноватую воду Шершневского водохранилища.

Фотокорреспондента КП-Челябинск прогулялся по улицам Челябинска и посмотрел, как горожане спасаются от жары.

И вкусно, и освежает. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сухой фонтан подростки не покинут до конца лета. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ранее медики рассказали, как избежать теплового и солнечного удара и уберечь себя во время аномальной жары. Нужно меньше бывать на солнце, стараться не выходить на улицу с 11 до 17, когда оно в зените. А еще лучше принять режим тюленя и снизить физическую активность до минимума. Одежду лучше носить светлую, обязателен головной убор. Шашлык? Забудьте! Питайтесь фруктами и пейте воду. Помещения нужно проветривать и использовать увлажнители. Нет? Намочите полотенца и развесьте повсюду. Не шибко стильно, но действенно. А еще врачи рекомендуют принимать контрастный душ. Чем заменить теплую струю, если из-за опрессовки бежит только холодная вода – решайте сами.

Также корреспондент КП-Челябинск прокатился на городских автобусах и узнал, как работают в них кондиционеры. Оказывается, охлаждение включено в меньшем числе машин.

Кайфам все возрасты покорны. Фото: Егор ИВЛЕВ

Эх, жара - заставляет людей пить воду из фонтана. Фото: Егор ИВЛЕВ

В теньке можно и прилечь. Фото: Егор ИВЛЕВ

Еще один фонтан и еще дети. Фото: Егор ИВЛЕВ

С ветерком! Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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