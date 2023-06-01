Женщина скончалась во время полета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самолете «Уральских авиалиний» летевшем из Сочи в Челябинск 31 мая умерла пассажирка.

Женщина скончалась до посадки. Бортпроводницы пытались провести реанимацию, но их усилия не увенчались успехом.

— Пассажир, женщина 1977 года рождения, скончалась за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска, — подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Самолет приземлился в челябинском аэропорту в 15:34.

— Прокуратурой организованна проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании, — заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Доследственную проверку после инцидента начали в Центральном МСУ Следственного комитета на транспорте.

— Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз, — рассказали в ведомстве.

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