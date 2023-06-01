Трагедия случилась на борту «Уральских авиалиний». Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Стали известны подробности о смерти женщины на борту самолета «Уральских авиалиний», который 31 мая летел из Сочи в Челябинск. Пассажирка Светлана была на том трагическом рейсе и рассказала нам, что произошло. Официальные ведомства заявили, что умершая женщина — 1977 года рождения. Однако, Светлана уверяет, что выглядела та гораздо старше, и была в инвалидном кресле.

— Первый раз мы бабушку увидели перед посадкой. Она была с сыном, я так поняла, и либо с дочерью, либо со снохой. Была в инвалидном кресле, — заявила Светлана. — Там детям только по 45 лет на вид, а бабушка уже старенькая. На посадку ее пропустили первой. Усадили, а только потом запустили остальных пассажиров.

По словам Светланы, примерно за час до конца полета женщине стало плохо. Стюардессы обратились к пассажирам, чтобы узнать, есть ли на борту медики. В итоге вызвалась одна женщина. Ей дали перчатки, и вместе с бортпроводниками она принялась оказывать помощь.

— Ей помогали минут 10, пытались ее откачать, — продолжает Светлана. — С сиденья перекладывали на пол. Стюардессы достали кислородные маски, тонометр, помогали как могли. Мы не видели конкретно, что там происходило, но, судя по лицам стюардесс и пассажиров, которые за этим наблюдали, мы поняли, что женщина умерла.

Детям, летящим в самолете, пытались закрывать глаза, чтобы они не видели происходящего ужаса. А одна пассажирка, как рассказывает Светлана, билась в истерике от увиденного.

— Потом я четко услышала, как стюардесса разговаривала с сопровождающими бабушку пассажирами, и сказала: «Вам нельзя было лететь с этим заболеванием». Что это за заболевание — я не знаю, — добавила челябинка.

При посадке тело женщины унесли в хвост самолета, а потом увезли на машине. Светлана добавила, что разговаривала с другими пассажирами. По их словам, еще при посадке в самолет бабушка выглядела неважно, у нее закатывались глаза:

— Сопровождающим предлагали какую-то помощь, то ли в транспортировке, то ли медицинскую. Но они, насколько я знаю, отказались.

Сейчас делом занимаются Следственный комитет и прокуратура. Они выясняют, правильно ли действовали сотрудники авиакомпании при оказании помощи. Согласно заявлениям ведомств, погибшая была 1977 года рождения.

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