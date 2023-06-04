«Сложно дышать, сильно пахнет гарью»: Миасс заволокло дымом от пожара на болоте

В Миассе стало тяжело дышать из-за дыма. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Северную часть Миасса, Машгородок, заволокло дымом от лесного пожара. В воздухе стоит сильный запах гари, над домами повисла дымка.

– На машгородке жесть, дышать сложно, – сообщил КП-Челябинск житель Миасса.

Дым очень густой. Фото: Мария Мицура

– С утра стоит смог. Сильно пахнет гарью, – добавляет еще один наш читатель.

Южноуральцы говорят, что лес у поселка Северные Печи горит уже три дня, в городе дежурят пожарные машины.

В городе стоят пожарные машины. Фото: Мария Мицура

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что пожар уже локализован – открытого горения нет. Сейчас тлеет тлеют хвойная подстилка и камыш на болотах.

– Пожар опахан с восточной и южной стороны, с северной и западной стороны естественная преграда, река Миасс, угрозы распространения нет. Сотрудники 47 ПСЧ находятся на прикрытии СНТ и населенных пунктов, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе областного МЧС.

Трудно дышать стало еще вчера. Фото: Мария Мицура

Дымка этим утром. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Тем временем в Курганской области из-за лесных пожаров эвакуируют жителей села Сосновка. В правительстве сообщили, что угрозы населенным пунктам нет, мера превентивная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru