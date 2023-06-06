В Челябинской области нашли около тысячи бутылок напитка «Мистер Сидр», который убил уже 26 человек

Опасный сидр поставлялся и в кегах. ГУ МВД России по Ульяновской области

На складах в Челябинской области обнаружили около тысячи бутылок напитка «Мистер Сидр», которым отравились люди в Ульяновской области – погибли 26 человек, еще 50 попали в больницу. Сейчас потенциально опасный товар изымается полицией.

– Выявлены шесть ИП и ООО, которые занимались реализацией напитка. На складах сейчас находится около тысячи бутылок «Мистера Сидра», – рассказали в пресс-службе минсельхоза Челябинской области.

В ГУ МВД России по Челябинской области изъятие напитка пока не комментируют.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил Министерству сельского хозяйства снять с продажи «Мистер Сидр». Информацию об опасном напитке также отправили в торговые сети.

В отношении производителя напитка заведено уголовное дело. Сейчас его задержали. Выяснилось, что у мужчины проблемы с законом были и раньше – он продавал алкоголь без необходимых бумаг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru