3 деликатных женских заболевания, которые эффективно лечат в столице Южного Урала

Доктор медицинских наук Виктор Миронов обладает большим опытом лечения самых сложных случаев урогинекологической патологии. Фото: «ДНК Клиника»

Некоторые женщины годами живут с проблемами в интимной сфере, в то же время известно, что своевременное лечение позволяет устранить или предупредить развитие многих урогинекологических заболеваний. Стеснение и страх заставляют терпеть боль, а отсутствие информации – думать, что она нормальна после родов, половой близости или в силу возраста. Врач ДНК-Клиники Виктор Миронов, специализирующийся на урогинекологических заболеваниях, прямо заявляет – хватит это терпеть! Оперирующий уролог с тридцатилетним стажем помог обрести здоровье почти 3 000 женщин со всей Челябинской области и других регионов страны. Говорит, научился понимать проблемы пациенток еще до того, как они о ней сообщили – по глазам и выражению лица. С чего началась история урогинекологии в столице Южного Урала, что за заболевания эффективно лечат у нас и к каким специалистам с ними обращаться – читайте в нашем интервью на деликатную тему.

Урологов среди пациентов принято считать сугубо мужскими врачами. Однако значительным разделом современной урологии является урогинекология, находящаяся на стыке двух специальностей: урологии и гинекологии. Для успешного лечения многих заболеваний почек и мочевого пузыря у женщин нередко требуются специальные методы диагностики и комплексная оценка патологического состояния – собственно этим и занимается специалист-урогинеколог.

Фото: «ДНК Клиника»

- В Челябинске профессия урогинеколога действительно редкая – специалистов такого профиля мало. А когда они появились в Челябинске?

- Женские урологические заболевания существовали всегда. Но заниматься лечением урогинекологических патологий на качественно более высоком уровне в нашем регионе стали в конце 90-х годов. Тогда столицу Южного Урала посетили ведущие специалисты в этой области – Олег Борисович Лоран и Дмитрий Юрьевич Пушкарь. По инициативе моего учителя, профессора Тарасова Николая Ивановича Челябинск стал первым городом для проведения выездного обучающего цикла, на котором московские профессора рассказали о современных методах лечения урогинекологических патологий, также они провели показательные операции – мы действительно этим можем гордиться. Мне, по долгу службы было поручено это направление развивать. Сначала пациенток было мало, но позже все изменилось.

- Насколько?

- Несмотря на то, что урогинекология – узкоспециализированный раздел – пациенток здесь очень много. Чаще всего к нам обращаются женщины с тремя ключевыми патологиями. Это, прежде всего, инфекционные заболевания - цистит, пиелонефрит. Целая армия пациенток с недержанием, а также нарушением анатомии тазового дна.

- Кажется, цистит – в принципе довольно распространенная проблема..

- Вы правы. Мы также работаем с лечением, так называемого секс-индуцированного цистита, иначе – посткоитального. Считается, что буквально каждая вторая женщина на протяжении своей жизни столкнулась с этой патологией хотя бы раз, либо скоро с ней столкнется. Из них примерно у 30 % заболевание перейдет в хроническую форму. Болеют, кстати, в основном молодые, сексуально активные женщины, для которых интимная близость сопровождается многократными периодами цистита, что значительно снижает качество жизни.

- Каким образом лечится посткоитальный цистит?

- Среди врачей общей практики и даже урологов бытует мнение о том, что цистит нужно лечить только антибиотиками. Но проблема гораздо шире, только таким подходом тут не обойтись. Бактериальные инфекции, обусловленные, например, кишечной палочкой, могут протекать очень длительно, а антибактериальная терапия оказывается малоэффективной. Это объясняется новыми данными о патогенезе заболевания, так, было доказано, что некоторые возбудители способны внедряться внутрь клеток стенки мочевого пузыря и долго там сохраняться, размножаться – требуются специальные методы лечения для радикального излечения.

В интимной среде своя микрофлора – лактобактерии, которые играют крайне важную роль для сохранения женщине здоровья и комфорта. А каждый прием антибиотиков уничтожает не только патогенные и вирулентные микроорганизмы, но еще и нормальную микрофлору.

Механизм реабилитации таких женщин сложен и требует комплексного подхода. Зачастую врачи – узкие специалисты видят только свою патологию. Например, врач-уролог видит только мочевой пузырь и не обращает внимание на то, что происходит в соседнем органе – во влагалище. А это надо видеть и оценивать, потому что сохранение, восстановление микрофлоры способствует сохранению барьерных и защитных свойств от патогенных микроорганизмов.

В некоторых случаях требуется хирургическая коррекция посткоитального цистита – фиксация наружного отверстия уретры, чтобы избежать эффекта уретральной помпы – это когда во время полового акта микрофлора влагалища буквально всасывается в уретру и дальше, попадая в мочевой пузырь, вызывает цистит. Поэтому все необходимо учитывать. Зачастую, когда появляются молодые женщины в дверях кабинета, у них такое выражение лица – такое горе, что без слов понимаешь, к каким страданиям приводит хроническое воспаление мочевого пузыря.

Фото: «ДНК Клиника»

- Вы говорили, что еще одна распространенная проблема – это недержание мочи

- Недержание мочи при напряжении – а именно при физической нагрузке, когда пациентки при кашле, чихании, беге, танцах и так далее, теряют мочу. Здесь тоже целая армия пациенток.

- Циститом чаще всего болеют молодые женщины, а недержание встречается у…?

- Здесь уже не в возрасте дело. Нет прямой связи одного с другим. Недержание связано с родовой травмой. Это уже хирургическая патология и она устанавливается специалистом во время осмотра. К сожалению, не все с такой проблемой обращаются к врачу.

- Почему? Сомневаются, что помогут?

- Отчасти стесняются, иногда не знают, что есть способы им помочь. Можно отметить еще этническую сторону вопроса. Мы, например, выезжаем с консультациями в Казахстан. Там другой менталитет, женщины более замкнуты, хуже идут на контакт и меньше объясняются с врачом. У нас нет данных по России, по Казахстану, но по данным, например, США – каждая 8-я женщина в стране прооперирована по поводу недержания мочи. Это действительно острая проблема.

- Почему нет данных по нашей стране?

- Требуется серьезный статистический анализ, который, пока у нас еще не проведен.

- А вы сами для себя ведете статистику по своим пациентам?

- Я начинал в государственной больнице еще в 90-е. Нам приходилось объяснять пациенткам, как операция изменит качество жизни и вот, удачно прооперированная женщина приводит целые подъезды своих соседок с подобной патологией – уже по сарафанному радио пошла молва. Я делал по 100-200 подобных операций в год, на протяжении свыше 20 лет – считайте сами.

- С какой еще патологией вам приходится часто работать и проводить операции?

- Пролапс половых органов – опущение матки, стенок влагалища. Опущение имеет общую причину с недержанием – это родовая травма. Где-то этим занимаются гинекологи, где-то – проктологи. Бывает, что у одной пациентки встречаются сразу две проблемы вместе: недержание мочи и опущение тазовых органов. Но, как правило, они идут друг за другом. Часто у молодой пациентки в районе 40 лет после вторых родов появилось недержание при чихании. Если ничего не делать, то провисание, приводящее к недержанию мочи, потом начинает прогрессировать и переходить в цистоцеле – опущение передней стенки влагалища. К этому позже присоединяется опущение матки и все тазовое дно буквально выходит наружу и может достигать гигантских размеров.

Кто-то считает, что это естественный процесс старения, с которым можно приспособиться жить, но это категорически неправильно! Без хирургического вмешательства это может угрожать жизни. Наши российские женщины – они особенные, как говориться «и в горящую избу… и коня на скаку…». Не секрет, что многие тяжелые производства несут на себе женские плечи. И как следствие, тяжелый физический труд нередко приводит к выраженным нарушениям тазового дна у нашей прекрасной половины.

Парадокс в том, что в западных странах, не доводят пациентки до такого состояния. Оперируются на ранних стадиях – до развития тяжелых осложнений.

Фото: «ДНК Клиника»

- Но ведь есть шанс исправить ситуацию даже на поздних стадиях?

- Конечно, есть. Но лучше обращаться на ранних стадиях, тогда операция более эффективна. В США ежегодно по поводу недержания проводят 300 000 операций, по поводу пролапса – почти полмиллиона! Вы только вдумайтесь в это количество. Они долго этим занимаются и накопили серьезный опыт. Но и в нашей стране есть клиники мирового экспертного уровня. Скажу без ложной скромности, что и в ДНК-клинике, в которой я оперирую, мы используем авторские запатентованные методы, исключающие развитие большинства послеоперационных осложнений

- Могли бы поподробнее рассказать, какие это осложнения?

- А вот это хороший вопрос. Известно, что применение синтетических сетчатых эндопротезов иногда сопровождалось такими осложнениями как инфицирование, гематомы и болевой синдром. Поэтому в некоторых странах, таких как США, Франция и Великобритания, сетчатые имплантаты на сегодняшний день запретили к использованию. Но никакого нового материала или технологии взамен «сеток» там не предложили. Единственное, что рекомендовали, так это проводить операцию на более ранних стадиях с использованиями местных тканей.

- Это как?

- В принципе и мы к этому призываем – это своевременное – более раннее обращение к специалисту, когда можно достичь результата, используя собственные ткани пациентки. В качестве примера: вот ваша любимая рубашка, она вас радует, вы ее носите, но приходит рано или поздно тот момент, когда она начинает рваться. Появилась дырочка – пытаемся ушить. Зашили в одном месте – в двух соседних еще больше порвалось. Тут два варианта – поменять рубашку, в нашем случае – тело, но сейчас это невозможно, сами понимаете. Либо чинить. На более ранних стадиях можно обойтись своими тканями, на поздних – без имплантата, сетки – не обойтись.

- Понятно, главное вовремя прийти. А есть ли какая-то профилактика? Перед родами? Чтобы такого не происходило?

- В некоторых странах мира такая проблема практически не встречается именно благодаря профилактике. В Таиланде, Японии – женщины занимаются гимнастикой, учатся удерживать внутренними поверхностями бедер предметы и таким образом держат в тонусе мышцы. Вот эта знаменитая походка гейши приставными шагами – у них очень сильные мышцы промежности.

Есть лечебные гимнастики, и они очень популярны и у нас – это упражнение Кегеля для мышц тазового дня. Зачастую мы не настаиваем на операции – это осознанный выбор самой женщины. Мы говорим – у вас есть возможность попробовать гимнастику. Если не будет эффекта, тогда придете к нам и будем думать на счет операции. Это обоснованная тактика. Но мы понимаем, что это не всегда возможно. Наши женщины работают, воспитывают детей, занимаются семейным хозяйством – на тренировки банально не хватает времени.

- Если дело дошло до операции, насколько быстро и комфортно она проходит?

- Ситуации разные бывают. Чем раньше обратится за помощью женщина, тем менее травматично пройдет операция. В условиях ДНК клиники – это госпитализация на два дня, а после – выписка. Но тут нужно четко понимать, коль мы говорим о том, что это проблема включает нескольких комбинированных поражений, как недержание и пролапс, иногда требуется повторная операция. Но, зачастую, без дополнительных оплат, мы делаем апгрейд всей женской промежности. Для женщины начинается новая комфортная жизнь, да и половому партнеру тоже наступает счастье.

- После операции можно заниматься сексом?

- Нужно!

- А рожать?

- А это тоже хороший вопрос. Далеко не все согласны закончить свою репродуктивную функцию. И мы обязательно информируем, есть риск того, что после операции и родов за ней, история может повториться.

- С чего начинается лечение?

- Все начинается с консультации. После нее – лечение. Вот, цистит – медикаментозное лечение тут шире, это не только антибиотики. Дальше – хирургия – она тоже не всем показана. В любом случае, сначала мы проводим консультацию, проводим необходимые обследования, на основании которого мы пишем обоснованные рекомендации. Зачастую достаточно просто обратиться к врачу, не ждать и не затягивать – и вы уже большая молодец!