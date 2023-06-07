За машиной ныряли водолазы: в Копейске утонувшую после ДТП «Ниву» подняли с 4-метровой глубины

Одна разбитая машина осталась на берегу, а вторую пришлось поднимать со дна краном. Фото: ГУ МЧС по Челябинский области

В Челябинской области Chevrolet Niva утонула после лобового ДТП. Поднимать машину пришлось с четырехметровой глубины.

Авария случилась 6 июня на дороге Копейск-Старокамышинск. 67-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся там с Suzuki. Ударом разворотило капот иномарки, а «Ниву» отшвырнуло с дороги. Машина угодила в небольшой, но глубокий водоем и пошла на дно. Водитель погиб.

В аварии пострадала 50-летняя женщина, управлявшая Suzuki. Как сообщили в ГИБДД Копейска, ее с травмами увезли в больницу. Медики также оказали помощь пассажиру иномарки.

Чтобы поднять со дна разбитую «Ниву» и тело водителя, потребовалась масса усилий. На берег пригнали тяжелый автокран. Но наугад подцепить крюком автомобиль, который полностью скрылся под водой, было почти невозможно.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что разбитую «Ниву» нашли на дне водолазы. Машина лежала на четырехметровой глубине в трех метрах от берега.

Водолазы закрепили прочные тросы, а кран поднял «Ниву» и перенес на сушу.

Точную причину ДТП сейчас пытаются установить в Госавтоинспекции.

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