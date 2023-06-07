В Курганской области школьница отравилась сидром

Ядовитый напиток изымают из магазинов в разных регионах. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Стало известно о первом случае отравления напитком «Мистер Сидр» в Курганской области. Пострадала жительница Шумихи. 3 июня она попробовала произведенный в Самаре напиток, а уже на следующий день попала в больницу с сильным отравлением. Бутылку с сидром горожанка купила в магазине.

По предварительным данным, пострадавшая — школьница. Как сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области, она сейчас находится в областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Состояние пациентки тяжелое.

В СУ СК по Курганской области возбудили уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и причинившем тяжкий вред здоровью.

— Принимаются меры к установлению точек реализации указанной продукции и ее изъятию, — сообщили в Следственном комитете. — На данным момент в рамках следствия из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка.

В Зауралье изъяли более 17 тыс. литров сидра. Фото: СУ СК по Курганской области

В УМВД по Курганской области заявили, что 17 тыс. литров (более 500 тар) сидра, произведенного в Самаре, обнаружили на складе в Шадринске.

— Владелец изъятой продукции имеет сеть магазинов разливных напитков, один из которых находится в городе Шумиха. Предприниматель пояснил, что, узнав об опасности данных напитков, он вывез продукцию из торговых объектов на склад, — рассказали в полиции.

Фото: УМВД по Курганской области

Напомним, в России от ядовитого напитка погибли уже не менее 32 человек, количество пострадавших выросло до 98. В сидр каким-то образом попали метанол и этилбутират. «Мистер Сидр» изымают из магазинов по всей стране. По данным Роспотребнадзора, Курганская область оказалась среди регионов-лидеров по количеству завезенного из Самары напитка.

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