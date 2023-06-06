В Курганской области выявили смертельно опасный напиток «Мистер Сидр»

Напиток снимают с продажи по всей стране. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Курганская область оказалась в числе лидеров среди российских регионов по количеству изъятого напитка «Мистер Сидр». Проверки проходят в магазинах и на складах, где может храниться опасная продукция. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Всего по всей стране изъято 37,6 тысяч литров алкоголя. Ситуация стоит на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Власти Кургана по состоянию на 6 июня проверили 80 магазинов. Как рассказала мэр города Елена Ситникова, сомнительную продукцию обнаружили в пяти торговых точках.

— В сетевых магазинах ничего не нашли, а вот в небольших магазинчиках, которые расположены в отдаленных районах города, выявили продукцию сомнительного производства: в трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух – продукцию иных самарских производителей, — отметила в своем телеграм-канале Елена Ситникова.

Напомним, в «Мистер Сидре» нашли метанол и этилбутират, которые являются опасными для человека. Число жертв из-за отравления напитком уже достигает трех десятков. Производитель задержан. Продукцию его компании изымают по всей стране.

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