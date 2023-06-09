«Чуть не оставил жизнь в Пугачевской пещере»: чем закончился безумный заплыв на сапбордах по Тургояку во время шторма

Плыть было страшно красиво! Фото: Вадим АРХИПОВ

Всю прошлую неделю Челябинск мучился от аномальной жары. Наши корреспонденты решили освежиться на озере, а чтобы добавить еще щепотку активности — проплыть весь Тургояк на сапбордах. Да, в +35. Казалось бы, что может пойти не так? Оказалось, что может! Рассказываем, как безобидный заплыв перерос в экстремальное безумие.

— С первых секунд нашего путешествия все пошло не по плану. Когда мы смотрели прогноз, синоптики обещали штиль, так что преодолеть все озеро мы думали без проблем. Но как же мы ошибались. Придя на базу отдыха «Крутики», откуда решили стартовать, мы увидели большие волны.

— Это сейчас ветер метров 6 в секунду, а к вечеру будет 18, — подбодрил нас работник базы.

Ну, раз уже запланировали заплыв, надо делать. Быстренько накачали сапы и пошли в воду. Тут начались первые проблемы. Мы хотели плыть с рюкзаками — туда сложили перекус, воду, крем от солнца и другие вещи. Но волны так качали сапборд, что его заливало водой. Так что решили оставить рюкзаки на берегу, чтоб не утопить все это добро. Плыли босиком, в шортах, жилетах и с веслом в руках.

Заходить в такие волны было тяжеловато, хотя вода теплая Фото: Вадим АРХИПОВ

Самым сложным было отплыть от берега, сопротивляясь волнам. Они словно заставляли тебя остаться и никуда не плыть. Может, это был знак? В конце концов мы вышли победителями из этой борьбы и поплыли в сторону Пугачевской пещеры. Физически плавать на сапборде не тяжело, справится любой новичок. Но из-за волн расслабиться почти не получалось. Борд постоянно несло к берегу, из-за этого приходилось часто грести, и лишь изредка отдыхать.

Первая наша остановка — Пугачевская пещера. Легенды гласят, что здесь Емельян Пугачев оставил свои сокровища, а вот мы едва не оставили тут свои жизни. Волны к этому моменту стали сильнее, а на берегу нас ждали большие и острые камни. Я подумал, что мы творим какое-то безумие, когда пытался выйти на сушу. Каждая новая волна роняла меня на дно, пока я пытался устоять и не наступить на острющий камень. К счастью, к пещере мы вышли, отдохнули, а потом снова полезли на борды.

Волны прибивали к таким вот пугающим камням Фото: Вадим АРХИПОВ

Шторм усиливался, так что трогаться с этого берега было еще сложнее. Здесь мы, кстати, поняли, что весь Тургояк не преодолеем, поэтому решили доплыть до Золотого пляжа, и все на этом. Волны становились все злее и злее, но мы начали получать от этого удовольствие. Порой казалось, что сапборд вот-вот перевернется, но он лишь подбрасывался волной и вставал на место. Конечно, заплыв в такую погоду не рекомендуется вообще никому, но адреналин никто не отменял. Пару раз казалось, что я точно плюхнусь в воду, однако, этого так и не случилось.

Погодка была точно для виндсерфинга Фото: Вадим АРХИПОВ

Скалистые берега стало еще тяжелее огибать, ветер загонял нас на пляжи, которые мы проплывали. Зато было вообще не жарко, и это сыграло злую шутку. Из-за суеты в начале заплыва мы совсем забыли про крем, а на улице было +35. Да, из-за ветра это не чувствовалось, но фактически мы сгорели на солнце, и ощутили это только через пару часов. Пишу сейчас эту статью, а плечи до сих пор горят. Теперь мы носим стильный загар в виде спасательного жилета.

Примерно через 2 часа после старта мы доплыли до бухты Золотого пляжа. Вот здесь можно расслабиться. Волн никаких нет, плыви себе и любуйся красотами: хоть стоя, хоть сидя, хоть лежа. В целом путешествие получилось безумным, но интересным! Из последствий — только сгоревшая кожа. Ни руки, ни ноги особо не болели, хотя грести порой приходилось усиленно. Надеемся повторить заплыв и реально пройти по всему Тургояку, когда будет штиль.

В безветренной бухте можно было расслабиться Фото: Вадим АРХИПОВ

Кстати, не всем сапбордистам повезло в тот день. Спасателям пришлось вытаскивать из Тургояка 8 человек, которые не справились со штормом. А на другом озере — мужчину с собакой. Из-за ветра на сапах оторвались плавники, и люди попросту не могли плыть, куда им нужно. Нам повезло с хорошими сапами, которые по доброте душевной предоставил прокат и хостел Velvet. Ребята довезли до озера, накачали, все объяснили, а потом встретили и увезли. Так что, если вдруг запланируете заплыв, теперь знаете, куда можно обратиться.

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