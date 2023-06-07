На молодежном форуме в Челябинской области выступят PIZZA и Dabro

Солисты Dabro Иван и Михаил Засидкевичи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группы PIZZA и Dabro выступят в Челябинской области в конце июня. Музыканты приедут на форум молодежи УрФО «УТРО».

Форум в этом году будет проходить с 24 по 29 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, концерты состоятся у подножия Уральских гор.

Группа PIZZA будет выступать на открытии форума 24 июня. Артисты появятся перед публикой в 20:00. Ожидается, что они исполнят композиции «Оружие», «Лифт», «Пятница» и «Романс».

Dabro будут играть уже на закрытии «УТРА» 28 июня. Начало их выступления также намечено на 20:00.

У концертов есть возрастное ограничение: послушать любимых исполнителей пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Добавим, Челябинская область будет принимать уральский молодежный форум уже в четвертый раз. На «УТРО» приедут около 500 участников. Для них готовят не только культурные и развлекательные мероприятия, но и образовательную программу.

Напомним, в Челябинске 23 июня выступят Gayazovs Brothers. Попасть на концерт смогут только выпускники школ.

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