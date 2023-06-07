Политтехнолог о назначении нового вице-губернатора Челябинской области: «У Лазарева есть хороший опыт работы хозяйственником»

Александр Лазарев стал спикером областного Заксобрания в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 7 июня, Алексей Текслер предложил спикеру областного Заксобрания Александру Лазареву должность вице-губернатора Челябинской области. Планируется, что он будет курировать работы по восстановлению подшефных территорий — Волновахи и Ясиноватой, а также отвечать за поставку гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Челябинский политтехнолог, ведущий программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Евгений Маклаков прокомментировал такое неожиданное решение:

— Что касается отставки Александра Лазарева и назначения его вице-губернатором, прежде всего мне в политике нравятся люди, которые принимают непредсказуемые, но правильные решения в определенный момент. И делают нашу политику яркой, интересной для общества. Люди начинают ее изучать. Я сейчас говорю не об Александре Владимировиче Лазареве, а в целом о ротации, о том, что губернатор принял такое решение. Решение, которое в принципе оправдано, потому что у Лазарева есть хороший опыт работы хозяйственником, есть хороший опыт в законодательном органе власти Челябинской области.

Я вообще считаю, чтобы политик состоялся, он должен начать с самых низов. Поработать депутатом муниципалитета, главой муниципального образования, тогда он получает опыт работы внизу, он понимает, как руководить и как живут люди в самом низу и как решаются проблемы.

На самом деле, честно скажем, никто такого хода не ожидал в политических, экспертных кругах. В истории Челябинской области точного такого перехода не было никогда, если вы помните председателей, даже никто не помышлял об этом. Второе, я так навскидку посмотрел в России — тоже не было такого. Это беспрецедентный политически маневр, который сделал губернатор Алексей Текслер.

Я думаю, что общество действительно оживилось — сколько комментариев, пересылок. Потому что следующий вопрос, кто возглавит Заксобрание и кто займет депутатский мандат? Лазарев, уходя на должность вице-губернатора, должен сложить депутатские полномочия. Он избирался по Единому избирательному округу, то есть по спискам Единой России. Значит мандат должен быть передан кому-то из тех людей, кто шел следующим по спискам. Именно этим вопросом будут заняты умы экспертов и политиков в ближайшее время. Официальной информации по поводу назначения нет.

Конечно, у Александра Лазарева серьезная должность, над которой работать и работать. Посмотрим, как он с этим справится. Пожелаем ему удачи на новом месте, чтобы процесс пертурбаций закончился, и все вошло в нормальное, рабочее русло.

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