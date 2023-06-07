Текслер предложил Александру Лазареву должность вице-губернатора Челябинской области

Александр Лазарев стал спикером Заксобрания в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Александру Лазареву должность заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства. Планируется, что Лазарев займется сотрудничеством с новыми регионами России, а именно будет курировать работы по восстановлении Волновахи и Ясиноватой. Кроме этого, он будет отвечать за поставку гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Сейчас Лазарев является спикером областного Заксобрания. Этот пост он занял в 2021 году, когда сменил Владимира Мякуша. Тот был спикером на протяжении 16 лет.

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