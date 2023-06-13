Назвали Бемби: в Курганской области во время лесного пожара спасли крошечного детеныша косули

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области из огня спасли детеныша сибирской косули. Малыш отстал от матери, оказался в кольце пламени и погиб бы, если бы не помощь пожарных.

Крупный ландшафтный пожар случился 11 июня возе деревни с уютным названием Теплодубровное в Петуховском районе. Сотрудники пожарно-спасательной части примчались бороться с огнем и увидели бегущих от пожара животных.

В опасной зоне оказалась косуля с двумя совсем еще маленькими детенышами. Мать и один из косулят сумели перепрыгнуть через вал огня и убежали. Но у второго детеныша недостало сил на спасительный прыжок.

Малыша ждала верная смерть, если бы не подоспевшие пожарные. Крошечного косуленка на руках вынесли из огня.

Пожар все же нужно было тушить, поэтому детеныша завернули в одеяло и на время оставили в салоне машины.

Когда с огнем удалось справиться, командир отделения Александр Суслов повез спасенного малыша в районное общество охотников и рыболовов. Косуленок успел обжечь задние ноги. Ему требовалась помощь ветеринара.

Даже завернутый в одеяло, детеныш легко уместился на коленях у пожарного.

Косуленка, которого Александр Суслов назвал Бемби, взяли на ферму, где содержат различных животных. Его обещают вылечить, выходить, а потом вернуть в естественную среду.

— Проведать Бемби Александр вернется вместе с двумя маленькими дочками двух и шести лет, — рассказали в региональном ГУ МЧС. — Ведь любовь и доброту ко всему живому нужно обязательно прививать с детства.

Напомним, в Челябинский области во время катастрофических лесных пожаров 2021 года также спасли детеныша косули. Опытные сотрудники МЧС признались, что даже у них сжималось сердце при виде жалобно зовущего мать косуленка.

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