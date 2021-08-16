Пожарный рассказал, как спас косуленка из страшного лесного пожара в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В июле сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в ликвидации разрушительных ландшафтных пожаров на территории Нагайбакского и Карталинского районов Челябинской области. Одним из первых вступил в схватку с огненной стихией старший пожарный 24-й пожарно-спасательной части Дмитрий Моисеенко. Он рассказал, как удалось спасти детеныша косули и о мужественных жителях села Париж.

Сообщение о страшном лесном пожаре в селе Париж поступило 8 июля.

— Мы находились на дежурных сутках в расположении части, вызовов как раз не было, время подходило к обеду и мы собирались приступить к приему пищи, когда сообщили, что у нас срочный сбор на территории 25-й, у нас там находится опорный пункт. После чего мы выдвинулись на тушение ландшафтного пожара в село Париж.

Когда подъезжали к селу, было ощущение, что это все не по-настоящему, как в американских фильмах-катастрофах — густой дым, не видно ничего, кругом очаги горения, верховой огонь по деревьям скачет. В самом селе было не так все задымлено. Я не в первый раз участвую в тушении лесных пожаров, но пожары подобного масштаба никогда не видел.

Огонь прыгал по верхушкам деревьев всего в 2 километрах от населенного пункта, а это достаточно близко, учитывая сильный ветер. Мы понимали, что без авиации нам не справиться — не потушить, мы можем только не подпускать его — сдерживать. Наши руководители тушения пожара двинулись в лес на разведку, а после нас уже распределили по участкам.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Задание для Дмитрия и его коллег — защита вышки лесной пожарной охраны, которая находилась в глубине леса.

— Мы зашли вглубь леса, там находилась эта вышка, на ней были солнечные батареи, датчики. Отбив вышку, вернулись к штабу, ветер снова поменял направление и пошел на село. Задача стояла защитить дома, параллельно мы проливали кромку, чтобы он не пошел по низу. Дым стоял настолько густой, что разъедал глаза. Мы придумали, как с этим справляться: надевали очки, чтобы глаза защитить, постоянно смачивали водой тряпки и накладывали на лицо. Температура стояла страшная. Тут и услышали крики животного. Он раздавался из глубины пылающего леса, видимость была на расстоянии вытянутой руки, крики были все сильнее. Мы с еще одним пожарным решили зайти вглубь, пробираясь, увидели размытые силуэты, видимость практически нулевая была — это были косуля и ее детеныш. Мы распределились и стали заходить слева и справа, чтобы животные пошли по свободному месту, туда, откуда мы зашли, но косуля испугалась и рванула, оставив малыша, я поймал его. Вытащил из леса, подбежал к машине умыл водой, дал напиться. Малыш был напуган, он надышался дымом, был ослаблен. Мы отнесли его в чистый лес, где не было огня, надеялись, что на крики ребенка мать придет и уведет его, но она так и не появилась. Детеныш не двигался с места, он крутил головой, кричал, звал мать. Насколько мы уже привычные люди, но сердце сжималось от жалости. Потом появились местные жители, девушка взяла малыша, завернула в одеяло и унесла, пообещала, что присмотрит за ним, а нам нужно было работать дальше. Знаю, что и в Карталинском районе спасли олененка или косулю тоже, даже видео было.

Когда мы вытащили косулю, у всех боевой дух поднялся, улыбки появились на лицах. Местные жители воодушевились, какое-то чувство появилось — что мы отпор стихии дали, что мы все равно ее победим, ведь благородное дело совершили — спасли маленького лесного жителя.

После ликвидации последствий ландшафтного пожара Дмитрий не смог забыть случай со спасенным детенышем.

— После того, как мы вернулись, я стал интересоваться судьбой детеныша, мне сказали, что его передали в зоопарк в Башкирию, я туда поехал, но меня не пустили к малышу, сказали, что он еще слабый, проходит лечение и адаптацию. Разрешили приехать позже, обязательно проведаю его.

По словам Дмитрия, не только спасение лесного жителя придавало сил и желание одержать победу над огнем, но и местные жители.

— Отдельное спасибо хочется сказать местным жителям — это люди бойцы, без их помощи, нам было бы сложно, ведь у нас нет такой специализированной техники. Местные мужики не жалели ни технику свою, ни ГСМ. Один приехал на тягаче с плугом размером 10 метров и поехал к лесу, опахал его, чтобы огонь не распространился. Люди у нас сильные, в момент беды объединяются, мы действительно тушили все вместе. Потом прилетела авиация и стало намного легче, в Париже ситуация стабилизировалась, ночью нас отправили дальше на помощь в Запасное. Конечно, там ситуация была страшнее намного. Ветер постоянно менял направление, масштаб распространения огня был страшным и невероятно быстрым. Опашка не спасала, дома находились совсем близко с лесом, а огонь перепрыгивал по верху.

В Карталинском районе группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона отстаивала от огня такие населенные пункты как Новокаолиновый, Акмула, Кизилчилик, Мочаги.

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