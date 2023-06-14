«Сегодня я еще министр»: глава челябинского Минобра станет ректором ЮУрГГПУ

Александр Кузнецов Фото: Василий ВОРОНИН

Александр Кузнецов уходит в отставку с поста министра образования и науки Челябинской области. Он переходит на работу в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, где займет должность ректора.

Глава минобра написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет его первый заместитель Елена Коузова.

— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Я еще не вступил в новую должность, — заявил Александр Кузнецов корреспонденту КП-Челябинск. — Как представят, так и вступлю. Сегодня я пока еще министр образования.

Обязанности главы министерства Александр Кузнецов прекратит исполнять 15 июня.

— Не люблю слова «революция», «реформация». Но всегда нужно стремиться к лучшему. Есть основа, на которую будем опираться и делать все еще лучше. Надеемся, что мой опыт пригодится, — рассказал Александр Кузнецов о планах работы в вузе.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала переход Александра Кузнецова в ЮУрГГПУ большим плюсом для вуза и системы образования в целом.

— Мы возлагаем большие надежды на улучшение качества подготовки новых кадров в университете, — заметила Ирина Гехт.

Она также поблагодарила Александра Кузнецова за работу на министерском посту:

— Он долгие годы возглавлял министерство, его слово имело и имеет вес в системе образования, он многое сделал для его развития.

Александру Кузнецову 59 лет. Он уроженец Челябинска, выпускник ЧелГУ (учился на историка). После окончания университета сразу начал работать учителем и секретарем комитета Комсомола. 13 лет проработал директором школы №41, а затем перешел в городское управление образования. Министром образования Челябинской области Александр Кузнецов стал в 2010 году. Постановление о его назначении подписал тогдашний губернатор Михаил Юревич — на второй день своей работы главой региона.

В 2001 году Александр Кузнецов оказался на шестом месте среди южноуральских министров по уровню доходов. За год он заработал более 4 млн рублей.

Напомним, в конце прошлого учебного года Александр Кузнецов рассказал КП-Челябинск об ажиотаже при записи в новые школы, тратах на патриотическую символику и популярности детских лагерей.

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