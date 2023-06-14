В преддверии Дня медработника в Челябинске назовут Клинику года

Фото: Антон Иванов

Сегодня, 14 июня, в конгресс-отеле «Малахит» состоится Церемония награждения конкурса «Клиника года 2023», организованного «Комсомольской правдой». Народное голосование на сайте Chel.KP.ru шло два месяца — с 1 марта по 31 мая. Также свои оценки ставили Министерство здравоохранения Челябинской области, эксперты, «тайный покупатель», генеральный партнер премии Уральский медицинский колледж «Ю-Мед» и сервис 2GIS (на основе отзывов пользователей). Кроме того, лучшую клинику выбрала наша редакция.

Приглашаем все клиники, которые принимали участие в конкурсе! Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

По всем уточнениям и вопросам обращайтесь в челябинский филиал «Комсомольской правды» к Евгении Вараксиной e.varaksina@phkp.ru.

ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер премии — Уральский медицинский колледж «Ю-Мед» второй год подряд поддерживают наш конкурс и становятся генеральным партнером. Официальный партнер — «Альфа страхование». Партнер премии — сервис 2ГИС.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2GIS, медиахолдинг «Первый областной» 1obl.ru, радио «Интерволна», а также все площадки медиахолдинга «Комсомольская правда — Челябинск» Chel.KP.ru.

А пока предлагаем вспомнить, как проходили предыдущие церемонии награждения:

Пожелания здоровья и награды лучшим: в Челябинске подвели итоги конкурса «Клиника года-2022» (подробнее)

Помогают появиться на свет, лечат без таблеток и дарят улыбки: в Челябинске наградили победителей конкурса «Клиника года-2021» (репортаж)

Награды приехали к победителям: стали известны лучшие клиники Челябинской области по мнению южноуральцев (подробнее)

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