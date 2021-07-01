Помогают появиться на свет, лечат без таблеток и дарят улыбки: в Челябинске наградили победителей конкурса «Клиника года-2021»

Победителей объявили в нескольких номинациях Фото: Кирилл САДЫКОВ

Итогов конкурса «Клиника года-2021» медицинские центры и больницы Челябинской области ждали почти четыре месяца. В феврале на сайте «Комсомольской правды» стартовало народное голосование за лучшие медицинские организации в различных номинациях — от детских стоматологий до хирургических отделений. А что может быть важнее оценки и признания от пациентов! 29 июня мы подвели итоги и наградили тех, за кого отдали больше всего голосов.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В этом году «Клиника года» приобрела особое значение. Пандемия заставила по-другому взглянуть на труд врачей. Им пришлось проявлять не только своей профессионализм, но и отвагу, и терпение: первыми входить в «красную зону», дежурить в костюмах, напоминающих закрытую сауну, работать за себя и за заболевших коллег, принимать пациентов, поток которых стал казаться бесконечным, принимать управленческие решения в новых для себя обстоятельствах.

Церемония награждения превратилась в душевное дружеское общение. На пару часов врачи вырвались с работы, чтобы получить заслуженные статуэтки и насладиться атмосферой праздника в череде тяжелых будней.

Церемония получилась душевной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главным достижением врачи часто называли сохранение коллектива, который остался несмотря на трудности. Но даже в таких условиях медицинские центры развивались.

— Нам даже удалось повысить рождаемость, то есть благодаря помощи нашего медцентра, больше женщин смогли стать мамами, — делится главный врач клиники «Репромед» Елена Сорокина.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— У нас скоро тоже праздник — центру будет 20 лет, — рассказывает Константин Уфимцев, директор Гастроэнторологического центра Уфимцева К.А. — А еще исполнилась мечта — теперь мы можем предложить пациентам такую программу лечения, при которой снижается количество потребляемых таблеток или они исключаются вовсе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Когда больницы начали перепрофилировать под ковидные госпитали, без плановых приемов могли остаться онкобольные. Мы взяли на себя заботу о них, никого не оставили без внимания и качественной медпомощи, — добавляет директор медицинского центра «Лотос» Елена Коляда.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Каждому победителю «Клиники года» есть, чем гордиться, поэтому аплодисменты в знак уважения раздавались часто. Выразили свою признательность врачам и поблагодарили их за труд партнеры премии. В середине церемонии мы устроили лотерею среди участников и каждый мог выиграть ценные призы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Компания AllTime предоставила сертификаты с 15%-ной скидкой на свою продукцию. AllTime — это крупнейшая в России федеральная сеть ювелирно-часовых магазинов, существующая на рынке уже 20 лет. В интернет-магазине и салонах AllTime представлено более 20 тысяч моделей часов — от премиальных швейцарских до демократичных японских, немецких и российских производителей. Широкий ассортимент часов, представленный в AllTime, позволяет удовлетворять запросы самых разных клиентов.

Поздравить лично победителей «Клиники года» и вручить награду от компании приехал представитель AllTime Олег Побуринный:

— Я слушаю врачей, как они выстояли, каких успехов достигли, и гордость берет за то, что такие люди и медицинские центры работают в нашем регионе!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Компания «Самоцветы» подготовила для счастливчиков сертификаты на покупку ювелирных украшений.

Сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы» — это более 40 магазинов в городах Челябинской и Курганской областей. Компания занимает лидирующие позиции на рынке и вот уже 16 лет дарит людям положительные эмоции!

Постоянные клиенты уже привыкли к тому, что «Самоцветы» всегда удивляют крупными розыгрышами и приятными подарками. Кстати, 1 июля попытать счастья смогут все жалеющие. Победители разделят между собой первые 180 тысяч в рамках акции «3 миллиона в добрые руки»!

Мероприятие состоится в ТРК «Родник», напротив салона «Самоцветы», начало в 19.00. Не получится прийти в ТРК «Родник» в назначенное время? Не беда! По традиции будет организована прямая трансляция в сети Instagram. Подробности акции уточняйте на сайте и у продавцов-консультантов в салонах.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще для участника «Клиники года» стали обладателями сертификатов в SokolFit. 20 минут от центра города на автомобиле, и вы — в фитнес-клубе, который станет вашим самым настоящим курортом! Здесь вас ждут:

— летняя терраса по типу пляжа,

— шезлонги и плетеные диванчики,

— SPA-процедуры в кабинете эстетики тела;

— групповые и персональные занятия на свежем воздухе;

— прогулки в сосновом парке на территории «Соколиной горы» всей семьей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спецноминации вручило Министерство здравоохранения Челябинской области, при поддержке которого проводится конкурс «Клиника года». Здесь уже все решалось не методом голосования, а выбором представителей ведомства.

Первую награду заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин вручил Клинической больнице РЖД.

— Вместе с больницей мы запустили проект со спецвагоном. Он дошел до самых отдаленных станций не только Челябинской области, но и других регионов России. Для населения этот вагон стал первой весточкой о том, что вакцина от коронавируса существует и медицинская помощь может быть доступной, — рассказал Евгений Ванин.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Награду «Одобрено Минздравом» также получили Инфекционный центр в Малой Сосновке, воздвигнутый в рекордные сроки» и Областная клиническая больница №2, где был развернут первый ковидный госпиталь и работает единственный в регионе роддом, принимающий беременных женщин с COVID-19. Истории спасения пациенток и малышей «Комсомольская правда» рассказывала не раз. Так, врачи ОКБ№2 сделали невозможное возможным, когда спасли жизнь не только беременной женщины с тотальным поражением легких, но и ее малыша. Почти 40 дней пациентка провела в ковидном отделении.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Комсомольская правда» благодарит «Мой бизнес» за предоставление площадки в лектории коворкинга. Это одно из самых стильных и технологичных бизнес-пространств Челябинска. Здесь предусмотрено все, что необходимо для проведения красивых и эффектных мероприятий — от технического оснащения зала до уникальной фотозоны. Отдельно благодарим ивент-мастерскую «Яркие события» за помощь в организации мероприятия.

Мы желаем врачам и всем читателям и слушателям «Комсомольской правды», которые благодарили медцентры своими голосами во время конкурса, здоровья и отличного иммунитета!

Публикуем список победителей «Клиники года-2021»

1. Лучшая диагностическая лаборатория

Многопрофильная клиника «Забота»

2. Лучшая Клиника МРТ диагностики

МРТ Эксперт Челябинск

3. Номинация «Лучшая клиника в области гинекологии»

Победителем в этой номинации становится Семейная клиника «Репромед»

4. Лучшая клиника в области урологии и андрологии

ДНК Клиника

5. Номинация Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья

Медицинский центр «Лотос»

6. Лучшая стоматология для взрослых

Стоматологическая клиника «Кристалл»

7. Лучшая детская стоматология

Детская стоматология «Вэладент Джуниор»

8. Лучшая клиника в области гастроэнтерологии

Гастроэнторологический центр Уфимцева К. А.

9. Лучшая клиника в области травматологии и ортопедии

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Челябинск

10. Лучшая клиника сосудистой хирургии

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Челябинск

11. Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний

Медицинский центр «Доктор Ост»

12. Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов

Медицинский центр «Доктор Ост»

13. Лучшая клиника, оказывающая услуги реабилитации

Медицинский центр «Доктор Ост»

14. Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний

ДНК Клиника

15. Лучшая клиника для избавления от зависимостей

«НАРКОЛОГИЯ», Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании (ООО «Медсервис»)

16. Лучшая офтальмологическая клиника

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»

17. Лучшая детская поликлиника

Медицинский центр «Лотос»

18. Лучшая взрослая поликлиника

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»

19. Лучшая клиника, оказывающая медицинские услуги на дому

«Клиника Вся Медицина»

20. Лучший многопрофильный медицинский центр

Медицинский центр «Лотос»

НОМИНАЦИЯ «ОДОБРЕНО МИНЗДРАВОМ»

21. Клиническая больница РЖД

22. Подразделение Областной клинической больницы №3 — Инфекционный центр, расположенный в Малой Сосновке

23. Областная клиническая больница №2

Полный фоторепортаж с церемонии награждения смотрите в нашей группе ВКонтакте.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Команда "Комсомольской правды" поздравляет победителей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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