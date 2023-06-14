Испугался крови и приехал в больницу: 17-летний парень сам себя кастрировал

После самостоятельных операций парню потребовалась помощь врачей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Юный челябинец решил сам себя кастрировать, но оказался в больнице. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.

Неприятную процедуру смельчак разбил на несколько «операций». В выходные удалил правое яичко. Через несколько дней решил закончить начатое, но со вторым возникли проблемы.

– Когда начал удалять левое, задел сосуд и началось кровотечение. Он испугался и поехал в больницу, – сообщил источник КП-Челябинск в больнице Тракторозаводского района, где и спасали юношу.

Парень постеснялся сказать врачам, что успел натворить. Сослался просто на неприятные ощущения. И только в операционной медики увидели, что случилось.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

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