Испугался крови и приехал в больницу: 17-летний парень сам себя кастрировал

После самостоятельных операций парню потребовалась помощь врачей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Юный челябинец решил сам себя кастрировать, но оказался в больнице. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.
Неприятную процедуру смельчак разбил на несколько «операций». В выходные удалил правое яичко. Через несколько дней решил закончить начатое, но со вторым возникли проблемы.
– Когда начал удалять левое, задел сосуд и началось кровотечение. Он испугался и поехал в больницу, – сообщил источник КП-Челябинск в больнице Тракторозаводского района, где и спасали юношу.
Парень постеснялся сказать врачам, что успел натворить. Сослался просто на неприятные ощущения. И только в операционной медики увидели, что случилось.
Сейчас в произошедшем разбираются следователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело нашли на железной дороге: школьница-блогер стала второй погибшей в многодетной семье
«Сидел за последней партой и смотрел в окно»: в Челябинске ученик гимназии покончил с собой
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru