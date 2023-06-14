Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июня 2023 10:48

Испугался крови и приехал в больницу: 17-летний парень сам себя кастрировал

В Челябинске 17-летний парень сам себя кастрировал и оказался в больнице
Дарья МАРКОВА
После самостоятельных операций парню потребовалась помощь врачей

После самостоятельных операций парню потребовалась помощь врачей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Юный челябинец решил сам себя кастрировать, но оказался в больнице. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.

Неприятную процедуру смельчак разбил на несколько «операций». В выходные удалил правое яичко. Через несколько дней решил закончить начатое, но со вторым возникли проблемы.

– Когда начал удалять левое, задел сосуд и началось кровотечение. Он испугался и поехал в больницу, – сообщил источник КП-Челябинск в больнице Тракторозаводского района, где и спасали юношу.

Парень постеснялся сказать врачам, что успел натворить. Сослался просто на неприятные ощущения. И только в операционной медики увидели, что случилось.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело нашли на железной дороге: школьница-блогер стала второй погибшей в многодетной семье

«Сидел за последней партой и смотрел в окно»: в Челябинске ученик гимназии покончил с собой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП