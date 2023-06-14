Бастрыкин раскритиковал работу челябинских следователей и назначил служебную проверку

Александр Бастрыкин. Фото: СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Челябинской области, которые проживают в аварийных домах. Они пожаловались, что уже долгое время ждут расселения, а виновные в этом чиновники до сих пор не привлечены к ответственности.

После беседы с горожанами Александр Бастрыкин заявил, что недоволен работой следственного управления СКР по Челябинской области. Он отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на волокиту и отсутствие результата. Теперь главу регионального ведомства и следователей, которые ведут дела о расселении из авариных домов, ждет служебная проверка.

— Председатель СК России поручил в кратчайшие сроки создать новую оперативно-следственную группу, включив в ее состав опытных следователей, составить план работы, назначить дополнительные экспертизы, завершить расследование вышеуказанных уголовных дел и направить их для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также поручено представить подробный доклад по общей ситуации с аварийным жильем в Челябинской области, в том числе о ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями при проведении капитального ремонта ряда аварийных объектов, — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Александр Бастрыкин уже не в первый раз критикует работу следственного управления СКР по Челябинской области. В мае он сделал замечания по поводу того, как региональное ведомство взаимодействует с гражданами через электронные каналы связи. Бастрыкин отметил, что отсутствует должная оперативность при рассмотрении обращений от заявителей.

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