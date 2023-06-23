Что делать, если оператор просит подтвердить свои паспортные данные

Многие абоненты различных операторов связи сталкиваются с сообщением о подтверждении своих паспортных данных. Людей это пугает, они игнорируют эти сообщения, а в итоге лишаются номера. Эксперты МТС рассказали, для чего необходима данная процедура и как провести эту операцию максимально быстро и просто.

По закону «О связи», каждый пользователь мобильного номера должен быть идентифицирован. Даже если когда-то абонент сообщал оператору свои паспортные данные, информация могла устареть. Это значит, что рано или поздно её понадобится обновить — иначе номер заблокируют.

При этом, специалисты предупреждают, что если внести вымышленные данные, система это сразу выявит и такую информацию не примет. В результате номер будет заблокирован. Поэтому, если абонент планирует и дальше пользоваться своим номером, необходимо указать о себе корректную информацию.

Как подтвердить свои данные

Данная инструкция создана на примере абонента МТС, однако все те же действия применимы и к остальным операторам связи. В данном случае, подтвердить свои данные можно через МТС ID — это цифровой паспорт абонента в МТС, где человек может управлять личной информацией. Есть два способа обновить информацию о себе — с помощью Госуслуг или самостоятельно.

Важно знать, что данные не получится обновить, если реальный владелец номера и тот, на кого он зарегистрирован, не совпадают. Чтобы продолжить пользоваться номером, нужно переоформить его на того человека, который действительно им пользуется.

Как подтвердить данные через Госуслуги

Если у абонента есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах, то быстрее и легче всего будет воспользоваться именно этим вариантом. Практически вся информация подгрузится автоматически, останется только проверить и подтвердить данные. Когда вы это сделаете, система автоматически добавит информацию в ваш, а вы сможете и далее использовать существующий номер телефона.

1. Зайти в МТС ID по номеру телефона, который нужно подтвердить.

2. Выбрать вариант подтвердить информацию — «Через Госуслуги».

3. Пройти авторизацию на Госуслугах — для входа необходимо указать номер телефона, к которому привязан ваш профиль на Госуслугах, СНИЛС или email — можно воспользоваться любым из этих способов. Введите пароль для входа и кликните «Войти».

4. Подтвердить, что абонент согласен на обмен информацией между Госуслугами и МТС.

5. Система автоматически сверит данные, и абонент получит уведомление — это займёт несколько секунд.

Если данные не совпали, то необходимо будет прийти с паспортом в любой магазин МТС и подтвердить информацию лично.

Как подтвердить данные по фото и паспорту

Если вариант с Госуслугами вам не подходит, обновить информацию о себе можно самостоятельно через МТС ID.

Для этого нужно:

1. Авторизоваться по номеру телефона.

2. Выбрать способ подтвердить информацию — «По фото и паспортным данным».

3. Нажать «Начать».

4. Предоставить МТС ID доступ к камере на вашем устройстве — для того, чтобы сделать фото.

5. Следуя подсказкам системы, сделать селфи.

6. Дождаться, пока система распознает фото, а затем нажать «Подтвердить».

7. Отсканировать вторую и третью страницы паспорта – система подскажет, как это сделать правильно.

8. Указать адрес регистрации и проверить, что все данные отображаются корректно.

9. Подтвердить согласие на обработку персональных данных.

10. Дождаться, пока система сверит данные, — на это потребуется несколько секунд. Когда всё будет готово, абонент получит уведомление. Если какие-то данные не сошлись или система не смогла распознать фото, то подтвердить информацию о себе можно лично — в любом магазине МТС.