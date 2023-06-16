«Благодаря вам мы живы и здоровы»: в Челябинске подвели итоги «Клиники года–2023»

Врачи получили дипломы и медали. Фото: Егор ИВЛЕВ

Встречи старых знакомых, объятия и много смеха. Врачи и пресс-секретари медицинских учреждений встретились без белых халатов и масок, а в красивых платьях и стильных костюмах. Каждый с трепетом готовился к церемонии награждения народного конкурса «Клиника года–2023».

Вы только посмотрите, какие у нас красивые врачи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый день они заботятся о здоровье маленьких и больших пациентов. Накануне Дня медицинского работника они смогли расслабиться и провести вечер полный смеха, приятных пожеланий и подарков. В неформальной обстановке медики пообщались с коллегами, поделились новостями и получили медали, дипломы и призы от партнеров конкурса.

На церемонию награждения пришли не только главврачи, но и пресс-секретари. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Церемонию награждения начали с теплых трогательных слов. Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова поблагодарила медиков за их труд:

– Благодаря вам мы живы, здоровы и радуем вас нашими новостями. Спасибо, что приняли участие в нашем проекте.

А какая атмосфера была Фото: Егор ИВЛЕВ

С пожеланиями здоровья и мирного неба над головой к гостям праздника обратился заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин:

– Уже стало доброй традицией в преддверии нашего профессионального праздника, Дня медицинского и фармацевтического работника, подводить итоги «Клиники года». Это добрый, открытый и честный конкурс. Он направлен на популяризацию системы здравоохранения, пропаганду доброты и вечной коленопреклоненности перед пациентом, которую каждый из нас несет в своих сердцах. Уважаемые коллеги, у нас два профессиональных праздника: День медицинского работника и День российской армии, потому что мы тоже бойцы, вооружены знаниями, современной техникой и так же ответственны за обороноспособность страны.

Выбор минздрава огласил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Голосование в народном конкурсе «Клиника года» началось еще в марте, каждый надеялся, что его клиника станет лучшей. Ведь о талантах наших врачей и технологиях, которые они используют, наслышаны по всей стране! Например, в областной онкоцентр и федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии нередко приезжают пациенты из других регионов, которым не могут помочь дома.

На память останутся медали. Фото: Егор ИВЛЕВ

И таких удивительных государственных больниц и частных клиник у нас немало. Итоги конкурса «Клиники года–2023» можно посмотреть по ссылке.

Скажем сразу, список получился большой. Ведь лучших определяли не только жители Челябинской области, но и региональный минздрав, тайный покупатель, наша редакция и даже партнеры!

Тайные покупатели тоже сделали свой выбор Фото: Егор ИВЛЕВ

– Приятно, что мы стали генеральными партнерами такого крупного конкурса второй раз. Уральский медицинский колледж заинтересован, чтобы наши выпускники оставались в медицине, имели лучшие условия от работодателей и востребованность в системе здравоохранения, – отметил первый заместитель директора Уральского медицинского колледжа Umed Дмитрий Синько. – Поэтому спецприз в номинации «Наш профи» мы вручили главному врачу городской клинической поликлиники №8 Дмитрию Прокопьеву. С благодарностью за отзывчивость, активную позицию и поддержку в воспитании нового поколения медицинских профессионалов.

Первый заместитель директора Уральского медицинского колледжа Umed Дмитрий Синько вручил награду главному врачу городской клинической поликлиники №8 Дмитрию Прокопьеву Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще четыре медучреждения отметили, ориентируюсь на отзывы в международном картографическом сервисе 2GIS. Лучшими признали: детскую стоматологию «Белый Кит», медицинский лучевой центр «МЛЦ», клиники «Забота» и «Венозная Эстетическая Хирургия».

– Второй год подряд мы поддерживаем проект «Клиника года». Для нас это возможность транслировать выбор наших пользователей, ведь они каждый день «голосуют» в 2GIS за различные компании: строя маршруты, совершая звонки и переходы на сайт, оставляя отзывы. Для нас очень важно, чтобы и компании увидели в этом ресурс для того, чтобы стать чуточку лучше: общаться с пользователями в отзывах, реагируя на их просьбы и замечания, указывая корректные и максимально полные данные о фирме, – отметила руководитель группы маркетинга 2GIS в Челябинске Мария Горлова.

Отдельно отметили 4 клиники, ориентируюсь на отзывы в международном картографическом сервисе 2GIS Фото: Егор ИВЛЕВ

Официальный партнер «Клиники года–2023» – страховая компания «АльфаСтрахование». На протяжении многих лет «АльфаСтрахование» входит в число лидеров на страховом рынке Челябинской области как в части ОМС, так и в добровольном медицинском страховании. Линейка продуктов представлена как классическим ДМС, так и специальными продуктами, включающими лечение от онкологических заболеваний.

Официальный партнер «Клиники года–2023» – страховая компания «АльфаСтрахование» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть среди партнеров и те, кто когда-то сам был участником «Клиники года». Медицинская компания «Инвитро» семь лет получала награды, а в этом году помогла организовать конкурс.

– В этом году мы в первый раз не участвуем, а являемся партнерами. Признание пациентов для нас очень важно, потому что мы работаем для них. Но, наверное, пора уступить место другим компаниям. Хочу пожелать участникам побед, вдохновений, новых достижений. Никогда не останавливаться на достигнутом и всегда оказывать только высококвалифицированные медицинские услуги, потому что они заботятся о здоровье человека, а это самое важное для каждого. Бизнес есть бизнес, но человеческое доброе отношение и помощь должны быть на первом месте, – подчеркнула главный врач и коммерческий директор компании «Инвитро» Надежда Подкорытова.

Раньше «Инвитро» получал награды, а теперь вручает! Фото: Егор ИВЛЕВ

А есть и те, без кого церемонию награждения «Клиники года» уже сложно представить! Бренд «EIIT» создает стильную одежду для медработников. Качественные и модные костюмы получили некоторые гости вечера!

– У нас большое объединение, по всей России больше 70 магазинов: от Дальнего Востока до Калининграда. Более тысячи моделей одежды и каждый год выпускается новая коллекция, – рассказала управляющая магазинами «EIIT» в Челябинске Ольга Белякова.

Победителям розыгрыша достались подарки от бренда стильной одежды для медработников «EIIT». Фото: Егор ИВЛЕВ

А за приятный аромат в зале отвечала компания «Арома Лидер». Ведь они помогают не просто устранить неприятные запахи, но и увеличить лояльность посетителей и увеличить продажи.

– Мы занимаемся аромамаркетингом, это новое направление для привлечения и удержания клиентов. Мы создаем приятный аромат в различных сферах бизнеса, в том числе и медицине. Пространство ароматизируется при помощи специального оборудования, которое дозировано подает аромат. Так пациент уже на входе в клинику получают первую – самую важную эмоцию. Сегодня мы традиционно дарим подарки – ароманаборы: диффузор для кабинета или дома, ароматический спрей и автомобильный диффузор, – отметил руководитель компании «Арома Лидер» Евгений Дорожкин.

«Арома Лидер» подарил участникам стильные и вкуснопахнущие наборы: диффузор, ароматический спрей и автомобильный диффузор Фото: Егор ИВЛЕВ

Приятные запахи представил производитель парфюмерной и косметической продукции для мужчин и женщин «S Parfum&Cosmetics». Это популярный российско-швейцарский бренд косметики и парфюмерии. Десятки тысяч покупателей выбирают ароматы этого производителя за качество, широкий ассортимент люксовых, селективных и эксклюзивных ароматов, доступные цены и высокую стойкость. В ассортименте компании представлено более 300 женских и мужских ароматов. Стойкость ароматов 20–40 часов на коже, до 5 дней на одежде.

S Parfum&Cosmetics тоже порадовал врачей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ресторан «Три гуся» подарил 3 счастливчикам подарочные сертификаты. Фото: Егор ИВЛЕВ

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