В обстоятельствах разбираются следователи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 17 июня, в 10:00 в Центральном районе Челябинска произошло страшное – мужчина убил свою 10-летнюю дочь и покончил с собой. Об этом сообщают собственные источники КП-Челябинск.
- На месте работают следователи, выясняют подробности происшествия, - добавил источник.
В Следственном комитете Челябинской области пока не комментируют произошедшее.
Напомним, в январе в Челябинске было еще одно громкое дело - мать убила малолетнюю дочь и затем покончила с собой.
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