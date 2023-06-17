В обстоятельствах разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 июня, в 10:00 в Центральном районе Челябинска произошло страшное – мужчина убил свою 10-летнюю дочь и покончил с собой. Об этом сообщают собственные источники КП-Челябинск.

- На месте работают следователи, выясняют подробности происшествия, - добавил источник.

В Следственном комитете Челябинской области пока не комментируют произошедшее.

Напомним, в январе в Челябинске было еще одно громкое дело - мать убила малолетнюю дочь и затем покончила с собой.

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