Чьим-то детям уже некому сказать «папа»: предприниматель раздает продукты семьям, потерявшим кормильцев в СВО

Элан Аббасов помогает семьям, потерявшим кормильца в спецоперации Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинске предприниматель Элан Аббасов бесплатно делится мясом, фруктами, овощами, шаурмой и чаем из своих киосков и кафе с людьми, которые потеряли мужа, сына или отца в специальной военной операции. С каждым мужчина старается поговорить и угостить хотя бы чем-нибудь – ведь часто отказываются, приезжают просто за разговором.

У Элана два ларька, с фруктами-овощами и мясом, и небольшое кафе в микрорайоне Парковый. На дверях висит объявление:

– Граждане, которые потеряли кормильца в спецоперации на Украине, обслуживаются бесплатно при предъявлении справки из военкомата.

Объявление повесили сразу на все ларьки Фото: Вадим АРХИПОВ

Владелец «точек» Элан Аббасов и сам потерял на СВО двух родственников. Одному из них было всего 19 лет – только недавно окончил школу с золотой медалью. Но предприниматель признается, даже не это стало причиной помощи тем, кто точно также потерял родных:

– Вечером мои дети кушают, говорят «папа», прижимаются ко мне. А чьи-то уже не видят тепла и такого отношения.

Помочь готовы всем: неважно был человек мобилизован, служил по контракту или ушел добровольцем.

– Человек погиб у него остались дети. Независимо от статуса дети есть дети. Они ни в чем не виноваты, они нуждаются в тепле и заботе взрослых, – отметил Элан.

Акция проходит сразу в двух ларьках Фото: Вадим АРХИПОВ

Иногда приезжают мамы погибших бойцов или их вдовы. Говорят, что государство им платит – помощь не нужна, но все-таки приятно, что есть люди, которые готовы заботиться об их детях.

– Первая женщина, которая пришла, поблагодарила и взяла одно яблоко, только чтобы я не обиделся. Позавчера четыре семьи приехали, договорились, наверное. Я их еле уговорил чай попить. Приехали сказать спасибо, что мы есть. За помощью всего несколько человек обращались, в основном благодарят, что не забываем про этих детей, – признается Элан Аббасов.

В тандыре делают лепешки, которые тоже выдают семьям Фото: Вадим АРХИПОВ

Сейчас Элан вместе с другом Русланов Камаловым создает мусульманский батальон из азербайджанцев, узбеков, таджиков, башкир, татар и дагестанцев.

Кафе и ларьки находятся в Парковом Фото: Вадим АРХИПОВ

Но мужчина признается после окончания СВО акция не прекратится – ведь сироты и вдовы останутся. Да и другим людям он старается помогать. Например, 9 Мая угощал всех желающих пловом, а в День защиты детей – мороженым.

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