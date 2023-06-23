В детском саду Челябинска у воспитателя нашли сифилис Фото: Влад Комяков

Жителей Челябинска переполошила новость о том, что у воспитателя десткого сада нашли венерическое заболевание. Администрация учреждения собирала родителей и настойчиво предлагала, чтобы дети сдали кровь для анализа и начали пить антибиотик «Азитромицин». Могли ли дети заразиться сифилисом, находясь в одном помещении с воспитателем? Выясняем вместе со спциалистами.

По данным Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера первые симптомы сифилиса проявляются на 3-4 неделю после заражения. На слизистых оболочках выскакивают безболезненные язвы, которые через несколько недель заживают, а сифилис переходит на следующую стадию. При этом язвочек может и не быть совсем, в таком случае сифилис называют скрытым.

При появлении первых признаков рекомендуется обратиться к дерматовенерологу. Благо, в наше время сифилис лечится успешно. Чаще всего он передается через половые контакты, но не исключены и другие варианты. По данным врачей заразу можно подцепить и в быту, если бледная трепонема (возбудитель сифилиса) попадет на ложку, кружку, тарелку или любую другую поверхность, с которой будет контактировать человек. Туда она может попасть через кровь или выделения заболевшего человека.

Поскольку в детском саду такой риск возрос, воспитанникам и порекомендовали принимать антибиотик, в целях профилактики. Специалисты считают, что так риск заражения будет минимизирован.

Воспитатель детского сада обнаружила заболевание, когда проходила очередной медосмотр. После этой новости прокуратура организовала проверку в учреждении.

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