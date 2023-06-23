Вместо лекций и выставок – музыка и еда: как челябинскую усадьбу Рябинина превратили в ресторан восточной кухни

Двор усадьбы был заполнен людьми в день открытия Фото: Егор ИВЛЕВ

Усадьба Рябининых в Челябинске вновь распахнула двери перед посетителями. Однако теперь вместо привычных культурных мероприятий здесь появился ресторан восточной кухни. Создатели проекта явно решили сделать ставку на работу заведения в историческом здании.

На открытии ресторана в пятницу, 23 июня, пришло множество людей. Во дворе усадьбы разместили столики со стульями, сюда же вытащили гриль, на котором и готовили еду. Для гостей играли различные музыкальные коллективы, даже пригласили диджея. Смотрим, чем создатели ресторана удивили гостей в первый день работы заведения.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В прошлом году исторический дом-особняк Рябинина, фасад которого привели в порядок волонтеры «Том Сойер фест», был местом для различных культурных мероприятий: здесь проходили пьесы современных драматургов, выставки, поэтические вечера, лекции и мастер-классы. Все это устраивала общественная организация Go Green Center, которая в то время арендовала помещения. Однако в какой-то момент мероприятия были поставлены на паузу, а в апреле 2023 года организаторы объявили о закрытии проекта.

Дом купца Рябинина, который находится на перекрестке Каслинской и Братьев Кашириных, построен до 1885 года, точная дата неизвестна. С 2010 года объект культурного наследия попал в частные руки.

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