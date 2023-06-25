И в пир, и в мир: как собрать базовый гардероб на все времена

Фото предоставлены стилистом

Новомодное словосочетание «базовый гардероб» сегодня на слуху у многих городских жителей. Именно он решает извечную женскую проблему «нечего надеть» – из небольшого набора вещей, которые сочетаются между собой, можно собрать много комбинаций. Как правильно это сделать и какая одежда обязательно должна быть в базовом гардеробе рассказала стилист из Челябинска Ольга Теплякова.

– Само понятие слова «базовый» следует понимать как «основа». Одежда часто классического кроя, без лишних деталей, без замысловатостей, ненужной фурнитуры. Вещи должны быть хорошего качества и кроя, и обязательно должны отлично на вас сидеть. Как раньше говорили «вот эти брючки у меня ко всему» – значит они базовые. Это самые простые и всем понятные вещи. И у многих они точно есть. А если нет, то сейчас вы узнаете, как их выбирать.

Базовые вещи для женского гардероба

Для современной среднестатистической жительницы мегаполиса этот набор будет примерно такой:

- брюки, но чаще джинсы;

- футболка;

- майка или топ;

- рубашка;

- свитер;

- спортивный костюм;

- кроссовки или кеды;

- куртка;

- любимое платье на каждый день.

Оттенки базовых вещей спокойные и нейтральные, крой – простой и классический. Это очень важно, поскольку именно это и гарантирует сочетаемость в будущем с яркими оттенками и сложными вещами.

Базовые цвета в одежде

Самое простое сочетание – вещи черно-белой-серой гаммы. Черный и белый – это цвета ахроматы, которые будут гармонировать со всеми остальными, а серый – растяжка между черным и белым.

Фото предоставлены стилистом

Второе сочетание – бежевые оттенки. Это не случайно. Бежевый цвет – это условно цвет кожи человека. Поэтому эта гамма цветов нейтральная, спокойная, сливающая с телом, смягчающая яркие цвета, хорошая основа для образа.

Фото предоставлены стилистом

Почему в этот список не включен синий цвет джинсы? Стилист отвечает:

– Все-таки этот цвет достаточно яркий. У меня были клиентки, у которых совсем не было джинсов синего оттенка и они чувствовали себя прекрасно. Зато были черные и серые джинсы. И, как правило, это были девушки кареглазые и с темными волосами, а вот у голубоглазых девушек и более светлого типажа всегда были джинсы синей гаммы.

Как выбрать для себя цвета базового гардероба

Для начала вы точно можете брать черно-белую гамму и оттенки бежевого. Если вам этих цветов достаточно, то отлично. Но для некоторых этого очень мало.

Если профессионально определять ваши базовые оттенки, то нужно сделать так:

– сделайте селфи лица без макияжа, стоя напротив окна в пасмурный день;

– выделите лицо, увеличьте и рассмотрите его;

– будет отлично, если вы составите рядом коллаж из картинок в тех оттенках, что есть в вашем лице. Это и будут ваши базовые оттенки.

Вот так это сделала стилист Ольга Теплякова:

Фото предоставлены стилистом

Глядя на такую подсказку вам будет легко покупать себе оттенки базы, и они гарантировано подойдут к вашему типу внешности.

Какие бывают базовые гардеробы

Многие стилисты составляют универсальные коллажи базовых гардеробов. Для первого понимания можно посмотреть на них для вдохновения. Множество вариантов есть на популярном сайте фотохостинга. Часть может вам подойти, а некоторые вещи совсем нет.

Фото предоставлены стилистом

Никакая капсула составленная «для всех» не является истиной. Только если стилист работал с вами лично.

Важные параметры для составления базового гардероба – это ваша сфера жизни и ваши параметры внешности. Согласитесь, если вы мама в декретном отпуске, то ваш гардероб будет отличаться от гардероба работающей леди без детей.

Скорее всего, у мамы будут: джинсы, костюм из футера, футболки, свитер. Если же платье, то платье-футболка или платье-майка, а на ноги – кроссовки.

Вы будете выглядеть стильно, если эти вещи будут отвечать современным тенденциям.

Фото предоставлены стилистом

У работающей в офисе девушки будут: брючный костюм, рубашки, платья футляры, платья-рубашки, юбки и туфли на каблуке.

Фото предоставлены стилистом

Оцените вашу сферу деятельности и подбирайте под себя, не смотря на других.

Как собирать базовый гардероб

Начинать лучше с верхней одежды, обуви и сумки – это самые дорогие позиции. Рассмотрим межсезонье.

Выберите, что вам удобнее будет носить чаще всего: пальто, тренч, куртка длинная или короткая.

Фото предоставлены стилистом

Обувь должна быть удобной и практичной. Цвет лучше выбрать из базовых, без лишних деталей. По опыту стилиста – это челси и кроссовки. Остальное – индивидуально.

Фото предоставлены стилистом

Сумка пусть будет в цвет обуви. Так будет для начала проще всего. Формы –под свои запросы. В офис может быть тоут, для мамы – кросс-боди, для подростка – рюкзак, и так далее.

Фото предоставлены стилистом

Далее нужно выбрать два низа разных цветов. Например, джинсы синие и брюки черные или молочные. Если вы понимаете, что чаще носите брюки, чем юбки, то низов может быть больше.

Фото предоставлены стилистом

Нижний слой – это то, что надевается прямо к телу. Необходимо 2– 3 позиции нейтральных оттенков. Например, топ, боди, футболка. Они должны быть однотонные, без принтов.

Фото предоставлены стилистом

Нужно купить несколько позиций верхнего слоя: джемпер, толстовка, жакет, рубашка. Тут у каждого будет свое.

Фото предоставлены стилистом

Соблюдая эти правила, вы соберете необходимый базовый гардероб, с которым можно будет сочетать и более интересные, необычные и «сумасшедшие» вещи, но можно ходить и полностью в базовых вещах, что также очень актуально.

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