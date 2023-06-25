И в пир, и в мир: как собрать базовый гардероб на все времена

Фото предоставлены стилистом
Новомодное словосочетание «базовый гардероб» сегодня на слуху у многих городских жителей. Именно он решает извечную женскую проблему «нечего надеть» – из небольшого набора вещей, которые сочетаются между собой, можно собрать много комбинаций. Как правильно это сделать и какая одежда обязательно должна быть в базовом гардеробе рассказала стилист из Челябинска Ольга Теплякова.
– Само понятие слова «базовый» следует понимать как «основа». Одежда часто классического кроя, без лишних деталей, без замысловатостей, ненужной фурнитуры. Вещи должны быть хорошего качества и кроя, и обязательно должны отлично на вас сидеть. Как раньше говорили «вот эти брючки у меня ко всему» – значит они базовые. Это самые простые и всем понятные вещи. И у многих они точно есть. А если нет, то сейчас вы узнаете, как их выбирать.
Для современной среднестатистической жительницы мегаполиса этот набор будет примерно такой:
- брюки, но чаще джинсы;
- футболка;
- майка или топ;
- рубашка;
- свитер;
- спортивный костюм;
- кроссовки или кеды;
- куртка;
- любимое платье на каждый день.
Оттенки базовых вещей спокойные и нейтральные, крой – простой и классический. Это очень важно, поскольку именно это и гарантирует сочетаемость в будущем с яркими оттенками и сложными вещами.
Самое простое сочетание – вещи черно-белой-серой гаммы. Черный и белый – это цвета ахроматы, которые будут гармонировать со всеми остальными, а серый – растяжка между черным и белым.
Фото предоставлены стилистом
Второе сочетание – бежевые оттенки. Это не случайно. Бежевый цвет – это условно цвет кожи человека. Поэтому эта гамма цветов нейтральная, спокойная, сливающая с телом, смягчающая яркие цвета, хорошая основа для образа.
Фото предоставлены стилистом
Почему в этот список не включен синий цвет джинсы? Стилист отвечает:
– Все-таки этот цвет достаточно яркий. У меня были клиентки, у которых совсем не было джинсов синего оттенка и они чувствовали себя прекрасно. Зато были черные и серые джинсы. И, как правило, это были девушки кареглазые и с темными волосами, а вот у голубоглазых девушек и более светлого типажа всегда были джинсы синей гаммы.
Для начала вы точно можете брать черно-белую гамму и оттенки бежевого. Если вам этих цветов достаточно, то отлично. Но для некоторых этого очень мало.
Если профессионально определять ваши базовые оттенки, то нужно сделать так:
– сделайте селфи лица без макияжа, стоя напротив окна в пасмурный день;
– выделите лицо, увеличьте и рассмотрите его;
– будет отлично, если вы составите рядом коллаж из картинок в тех оттенках, что есть в вашем лице. Это и будут ваши базовые оттенки.
Вот так это сделала стилист Ольга Теплякова:
Фото предоставлены стилистом
Глядя на такую подсказку вам будет легко покупать себе оттенки базы, и они гарантировано подойдут к вашему типу внешности.
Многие стилисты составляют универсальные коллажи базовых гардеробов. Для первого понимания можно посмотреть на них для вдохновения. Множество вариантов есть на популярном сайте фотохостинга. Часть может вам подойти, а некоторые вещи совсем нет.
Фото предоставлены стилистом
Никакая капсула составленная «для всех» не является истиной. Только если стилист работал с вами лично.
Важные параметры для составления базового гардероба – это ваша сфера жизни и ваши параметры внешности. Согласитесь, если вы мама в декретном отпуске, то ваш гардероб будет отличаться от гардероба работающей леди без детей.
Скорее всего, у мамы будут: джинсы, костюм из футера, футболки, свитер. Если же платье, то платье-футболка или платье-майка, а на ноги – кроссовки.
Вы будете выглядеть стильно, если эти вещи будут отвечать современным тенденциям.
Фото предоставлены стилистом
У работающей в офисе девушки будут: брючный костюм, рубашки, платья футляры, платья-рубашки, юбки и туфли на каблуке.
Фото предоставлены стилистом
Оцените вашу сферу деятельности и подбирайте под себя, не смотря на других.
Начинать лучше с верхней одежды, обуви и сумки – это самые дорогие позиции. Рассмотрим межсезонье.
Выберите, что вам удобнее будет носить чаще всего: пальто, тренч, куртка длинная или короткая.
Фото предоставлены стилистом
Обувь должна быть удобной и практичной. Цвет лучше выбрать из базовых, без лишних деталей. По опыту стилиста – это челси и кроссовки. Остальное – индивидуально.
Фото предоставлены стилистом
Сумка пусть будет в цвет обуви. Так будет для начала проще всего. Формы –под свои запросы. В офис может быть тоут, для мамы – кросс-боди, для подростка – рюкзак, и так далее.
Фото предоставлены стилистом
Далее нужно выбрать два низа разных цветов. Например, джинсы синие и брюки черные или молочные. Если вы понимаете, что чаще носите брюки, чем юбки, то низов может быть больше.
Фото предоставлены стилистом
Нижний слой – это то, что надевается прямо к телу. Необходимо 2– 3 позиции нейтральных оттенков. Например, топ, боди, футболка. Они должны быть однотонные, без принтов.
Фото предоставлены стилистом
Нужно купить несколько позиций верхнего слоя: джемпер, толстовка, жакет, рубашка. Тут у каждого будет свое.
Фото предоставлены стилистом
Соблюдая эти правила, вы соберете необходимый базовый гардероб, с которым можно будет сочетать и более интересные, необычные и «сумасшедшие» вещи, но можно ходить и полностью в базовых вещах, что также очень актуально.
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