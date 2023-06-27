«Уехала за новой жизнью после развода»: что известно о челябинке, которая выпала из окна многоэтажки в Красноярске

Тело погибшей транспортируют на поезде, чтобы похоронить в Челябинске. Фото: соцсети

В Красноярске трагически погибла 31-летняя челябинка Ксения (имя изменено). Ее тело обнаружили под окнами многоквартирного дома — женщина выпала с одного из верхних этажей. В Красноярске она гостила у своего брата.

По словам друзей, Ксения в последнее время переживала напряженный этап в отношениях с супругом. Пара воспитывала двоих детей — младшему нет и года. Знакомые семьи рассказывают, что супруги недавно развелись и не могли договориться, кто заберет детей.

— Она развелась с мужем, они часто ругались, не могли ужиться. После развода хотела детей оставить себе, но муж был против, — рассказал КП-Челябинск источник, знакомый с семьей. — Насколько я знаю, она и в Красноярск поехала, чтобы начать новую жизнь.

Супруги после рождения первого ребенка. Фото: соцсети

После смерти Ксении ее друзья занялись сбором средств, чтобы транспортировать тело и похоронить в Челябинске. Буквально за сутки удалось собрать нужную сумму. Прощание с женщиной состоится 1 июля в храме Утоли мои печали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске 20-летнего студента нашли мертвым после ссоры с девушкой. Перед смертью парень написал своей возлюбленной прощальное сообщение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru