В Челябинске 20-летний студент покончил с собой после ссоры с девушкой

Парень не выдержал ссоры с возлюбленной. Фото: соцсети

В Челябинске 20-летний студент Максим (имя изменено) покончил с собой после ссоры с девушкой. Трагедия случилась вечером 15 января. Как стало известно КП-Челябинск, парень написал своей возлюбленной, что не видит другого выхода.

Тело южноуральца нашли под окнами многоэтажки на улице Ворошилова, где они жили. Девушка, которая в этот момент была дома, выбежала, чтобы привести его в чувства, но Максим погиб на месте.

— Ты мой ангел. Я знаю, что ты всегда будешь рядом, — такой пост после смерти Максима написала девушка в соцсетях.

Источник в правоохранительных органах подтвердил КП-Челябинск смерть молодого человека. Известно, что погибший и его подруга родились в Снежинске. Парень учился тоже там — в физико-техническом институте, а девушка является студенткой челябинского МИДиСа. Прощание с Максимом состоится в Снежинске 19 января.

Напомним, сегодня стало известно еще об одном суициде. Покончил с собой 11-классник челябинской гимназии — это была его вторая попытка уйти из жизни. По информации нашего источника, подросток всегда был достаточно скрытным, на уроках сидел за задней партой и подолгу смотрел в окно.

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