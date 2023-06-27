Принял за соседскую собаку: бешенный волк напал на мужчину возле дома в Челябинской области

Мужчина проходит лечение после встречи с волком. Фото: предоставлено родственниками пострадавшего

В Челябинской области бешеный волк напал на 62-летнего мужчину. Инцидент произошел в деревне Куватал Нязепетровского района. Об этом КП-Челябинск рассказала дочь пострадавшего Степанида Зарипова.

Мужчина находился в сарае возле дома и услышал во дворе лай собак. Он вышел на улицу и ему показалось, что возле ворот стоит соседский пес. Однако, подойдя поближе, мужчина понял, что ошибся.

— Похожая собака у знакомых была, думал – они приехали. Вышел за ворота и понял, что это волк. Зверь прыгнул и вцепился ему в лицо, — рассказала Степанида.

Началась борьба. Мужчина пытался разжать челюсть волку и схватить его за язык. Но как только у него это получалось, то зверь уже кусал за другое место. Обессилев, мужчина начал звать на помощь.

Крики услышал 11-летний сын Степаниды. Он выглянул в окно и увидел происходящее. Мальчик тут же побежал звать взрослых. На помощь пришел дядя. Он выбежал на улицу, схватил трубу и ударил ею волка. Этого хватило, чтобы обезвредить животного.

Пострадавшего завели в дом и перебинтовали. Затем дядя мальчика вышел снова на улицу и окончательно добил волка, чтобы тот не напал на кого-нибудь еще.

— У папы левая рука искусана от локтя до плеча. Волк даже ему кожи выдрал клоками. Досталось и правой руке, лицо тоже оказалось искусано, — отметила Степанида.

Отца женщины повезли в больницу, а волка – на экспертизу. Выяснилось, что животное было бешеным. Пострадавшему и его родственниками сделали прививки.

Последствия нападения бешеного зверя. Фото: предоставлено родственниками пострадавшего

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